쿠팡, 보상안 '5만원 구매이용권' 지급 개시…적용가능 상품 확대

김흥순기자

입력2026.01.15 16:09

개인정보 유출 피해 3370만명 대상
4월15일까지 3개월간 사용 가능
5000원 이하 상품 14만개 배치
레저·뷰티 상품군도 확대
신뢰 회복 전환점 주목

쿠팡이 개인정보 유출 사태에 대한 고객 보상안으로 제시한 5만원 상당의 구매이용권 지급에 나섰다.


쿠팡은 15일 오전 10시부터 정보 유출 통지를 받은 고객 3370만명을 대상으로 1인당 5만원의 구매이용권을 순차적으로 지급하기 시작했다. 이날까지 쿠팡에 접속하는 고객 전원에게 본인이 지급 대상인지 여부를 확인하도록 한 뒤 이용권을 지급할 방침이다. 이날 저녁부터는 고객들에게 별도의 문자와 이메일을 보내 구매이용권 사용을 안내할 계획이다.


생필품부터 배달음식까지…신뢰 회복 분수령 될까

구매이용권은 쿠팡이 기존 발표한 대로 로켓배송·판매자 로켓 등 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡 트래블의 숙박과 티켓 상품(2만원), 알럭스 뷰티·패션 상품(2만원), 쿠팡이츠 배달·쇼핑(5000원)으로 구성했다. 고객 ID당 1회 발급이 가능하고, 쿠팡이츠 구매이용권은 쿠팡이츠 애플리케이션(앱)에서 내려받을 수 있다. 사용기간은 오는 4월15일까지로, 기간이 지나면 자동 소멸된다.


와우 회원의 경우 최소 주문 금액 기준이 없으나 일반 회원의 경우 로켓배송은 1만9800원, 로켓직구는 2만9800원 이상이어야 구매이용권을 사용할 수 있다. 또 상품을 구입한 뒤 사용기간 안에 주문을 취소하면 구매이용권이 원상 복구되지만 이 기간이 지나면 복구되지 않는다. 탈퇴 회원은 기존에 사용했던 휴대전화 번호를 이용해 쿠팡에 재가입할 수 있고, 재가입 후 구매이용권 지급에 최대 3일 정도 소요될 전망이다.


고객들이 물건을 구매할 때는 자동으로 구매이용권이 적용되는지 확인할 수 있다. 구매이용권만 사용하고 싶은 고객은 상품의 개수나 동일 상품 여부와 상관없이 장바구니에 담아 한도 내에서 이용할 수 있다. 다만 쿠팡 상품 중 도서·분유·주얼리·상품권, 쿠팡 트래블에서는 호텔뷔페·e쿠폰 등의 구매가 불가능하다. e티켓·쥬얼리 등은 환금성이 높아 재판매나 사기 범죄에 악용할 우려가 있다는 점을 고려한 것으로 알려졌다.


쿠팡이츠(포장 주문 제외)는 매장별 최소 주문 금액 이상을 주문할 때 사용할 수 있다. 또 1개 상품당 1개의 구매이용권만 적용할 수 있고 구매이용권보다 적은 금액의 상품을 구매하면 차액은 환불되지 않는다. 2만원 알럭스 구매이용권을 1만원 상품에 적용하면, 나머지 1만원은 소멸한다.


쿠팡, 보상안 '5만원 구매이용권' 지급 개시…적용가능 상품 확대 쿠팡 구매이용권이 적용된 판매 상품. 쿠팡 애플리케이션 갈무리
'마케팅용 쿠폰' 비판…혜택 가능 상품 확대로 돌파

앞서 쿠팡은 지난달 29일 1조6000억원 규모의 고객 보상안을 내놓았지만 회사가 영위하는 사업에서만 쓸 수 있는 구매이용권 방식으로, 추가 결제를 유도한다는 점 때문에 정치권과 소비자들로부터 "사실상 마케팅용 쿠폰 아니냐"는 비판을 받았다. 쿠팡 측은 기존 발표를 번복하지 않는 대신, 보상안의 취지에 맞게 주요 카테고리에서 5000원, 2만원 전후 상품을 확대하는 데 중점을 둔 것으로 알려졌다.


실제 쿠팡에서 로켓배송과 로켓프레시 새벽배송이 가능한 5000원 이하 상품은 생활용품과 각종 식품, 사무용품, 패션과 스포츠용품, 가전 액세서리 등 14만개가량으로 파악된다. 쿠팡 트래블에서 2만원 이하로 구매할 수 있는 입장권 등 티켓 상품도 눈썰매장, 키즈카페, 공연, 전시, 동물원·박물관 등을 포함해 700여곳이다. 럭셔리 뷰티·패션 상품을 파는 알럭스에도 2만~3만원대 뷰티 상품이 400개 이상으로 확인된다.


쿠팡 측은 일부 인기 상품의 품절 사태에 대비해 협력사들과 긴밀히 소통하고, 빠른 상품 수급에 나선다는 방침이다. 업계 관계자는 "쿠팡 보상안에 대해 실망하는 초기 목소리가 컸던 만큼, 실제 론칭 이후 구매이용권 사용 빈도가 높을지 여부를 지켜볼 필요가 있다"며 "이번 보상안이 쿠팡에 대한 소비자들의 신뢰를 회복하는 전환점이 될지, 이용자들의 반응이 주목된다"고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
