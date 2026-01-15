동아제약, 여드름 압출 상처·감염 관리 ′노스카딘겔′ 출시

항생제 성분으로 2차 감염 방지

동아제약은 여드름 압출 후 생긴 상처와 2차 감염 치료를 돕는 신제품 '노스카딘겔'을 출시했다고 15일 밝혔다.

동아제약의 여드름 압출 2차 감염 치료제 '노스카딘겔' 제품 광고 이미지. 동아제약

노스카딘겔의 주성분은 항생제 성분인 퓨시드산수화물(2%)이다. 퓨시드산수화물은 피부 주요 감염 원인균인 황색포도상구균과 연쇄구균은 물론 여드름균에 대한 항균 효과가 있다. 압출 부위의 세균 감염을 방지하는 데 도움을 준다.

피부 재생과 진정을 돕는 성분도 보강했다. 비타민 성분인 덱스판테놀과 보습 성분인 히알루론산·알로에베라겔을 함유해 자극받은 피부를 빠르게 진정시킨다. 제형은 유분감이 적고 끈적임이 없는 산뜻한 겔 타입으로 개발됐다. 위생적인 튜브 용기를 채택해 사용 편의성을 높였다.





동아제약 관계자는 "여드름 압출 후 어떻게 관리해야 할지 몰라 고민하던 소비자들에게 도움이 될 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

