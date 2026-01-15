승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

승무원 신고로 들통…경찰 연행

항공사 승무원으로 위장해 비행기에 탑승한 여성. VN익스프레스

AD

항공사 승무원으로 위장해 비행기에 탑승한 여성이 정체가 들통나 경찰 조사를 받았다.

14일 VN익스프레스 등 외신에 따르면 인도네시아 국적의 카이룬 니샤(23)는 지난 6일(현지시간) 팔렘방을 출발해 자카르타로 향하는 바틱항공 ID7058편에 탑승했다.

항공사 유니폼·캐리어·사원증까지 갖춰

항공사 유니폼을 입은 그녀는 올림머리, 항공사 로고가 새겨진 캐리어, 신분증까지 갖춘 상태였다. 정식으로 구매한 항공권을 제시하고 보안 검색을 통과한 그녀는 기내에 탑승한 뒤에도 한동안 별다른 제지를 받지 않았다.

하지만 비행 도중 실제 승무원들이 니샤의 유니폼 디자인에 이상함을 발견했고, 기본적인 승무원 업무 질문에도 제대로 답하지 못하면서 의심이 커졌다.

특히 그녀가 소지한 신분증은 약 15년 전 사용이 중단된 구형 디자인으로 확인돼 승무원들은 즉시 항공 보안팀에 신고했고, 니샤는 자카르타에 도착하자마자 경찰에 구금돼 조사에 들어갔다.

항공사 승무원으로 위장해 비행기에 탑승한 여성. VN익스프레스

"승무원 채용 탈락, 가족들에겐 합격한 척 거짓말"

경찰 조사에서 니샤는 처음에는 바틱항공 직원이라고 주장했으나, 곧 승무원으로 위장했음을 인정했다. 그는 과거 바틱항공 승무원 채용에 지원했다가 탈락했지만, 가족에게는 합격했다고 거짓말을 했다고 진술했다.

니샤는 "가족들에게 승무원으로 일하는 모습처럼 보이고 싶었다"며 "집에서 유니폼을 입고 나왔다가 갈아입을 시간을 놓쳐 그대로 공항으로 가게 됐다"고 설명했다. 이어 "항공사와 승객들에게 진심으로 사과한다"고 밝혔다.





AD

매체는 "승무원 제복을 입고 항공기 접근이 가능했다는 점은 심각한 보안 문제"라며 "내부자 사칭을 통한 항공 보안 위협 가능성을 보여준다"고 지적했다. 다만 공항 운영 당국과 바틱항공 측은 "니샤는 일반 승객과 동일한 절차로 탑승했으며, 조종석이나 승무원 전용 구역 등 제한 구역에는 접근한 적이 없다"고 해명했다





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>