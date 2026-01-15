대원제약, ′디지털 눈 노화′ 관리 돕는 신제품 ′아스타루지′ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"눈 초점력 개선·황반 색소 밀도 유지 도움"

대원제약은 자사의 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 눈 피로와 노화 관리를 동시에 돕는 건강기능식품 '아스타루지'를 출시했다고 15일 밝혔다.

대원헬스의 눈 건강 관리를 돕는 건강기능식품 신제품 ‘아스타루지’ 제품 광고 이미지. 대원제약

최근 스마트 기기 사용 급증으로 전 연령대에서 '디지털 눈 노화'가 가속화되는 가운데, 단순 피로 해소를 넘어 황반 건강까지 관리하려는 소비자 수요를 반영한 제품이다.

아스타루지는 눈 초점 조절력 개선을 돕는 헤마토코쿠스 추출물(아스타잔틴)을 함유했다. 여기에 노화로 감소할 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하는 루테인지아잔틴 복합 추출물을 배합해 기능성을 높였다.





대원헬스 관계자는 "눈 건강의 핵심은 일시적인 피로 해소를 넘어 장기적인 시각에서 노화까지 고려한 체계적인 관리에 있다" "아스타루지가 현대인들의 눈 건강을 위해 신뢰할 수 있는 선택지가 되길 바란다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

