NH농협캐피탈, 보이스피싱 선제차단…1.47억 피해예방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이상거래탐지시스템 고도화·심층 상담

보이스피싱 피해 전액 방지

NH농협캐피탈은은 개인신용대출 심사 과정에서 이상거래탐지시스템(FDS)과 심사담당자의 면밀한 상담을 통해 보이스피싱 의심사례 3건을 적발하고, 1억4700만원 규모의 피해를 전액 예방했다고 15일 밝혔다.

장종환 NH농협캐피탈 대표이사. NH농협캐피탈

AD

보이스피싱 조직은 검찰·수사기관·금융감독원 등을 사칭해 피해자들에게 "보이스피싱 사건 가해자로 지목됐다"며 '무혐의 신원 인증 절차'를 빌미로 대출을 유도했다.

이들은 피해자들에게 신규 휴대전화 개설, 악성 애플리케이션 설치를 지시하며 피해자들의 외부 연락을 차단시켰다. 숙박업소에 머물게 하여 반성문을 작성하고 식사·취침시간을 보고토록 강요하는 등 고도의 심리적 통제 수법을 사용했다.

NH농협캐피탈은 대출 신청 경위와 자금 사용 목적을 검증하는 과정에서 이런 비정상적인 행동과 이동·통제 정황을 포착해 즉시 대출 실행을 중단했다.

이 중 2건은 고객이 숙박업소에 사실상 감금된 상태에서 극도의 불안을 호소해 심사담당자가 경찰에 신고했고, 경찰이 현장에 출동해 추가 피해를 막았다.

1건은 심사담당자가 지속적인 통화로 고객이 경찰서에 방문하도록 설득했다. NH농협캐피탈은 3건 모두 경찰 도착 전까지 고객과 통화를 이어가며 심리적 안정을 지원했다.

경찰은 지급정지, 계좌 추적 등 긴급 조치를 통해 자금 유출을 사전 차단했다. 심사담당자의 공로에 대한 포상을 검토 중이다.

한편 NH농협캐피탈은 명의도용, 보이스피싱 예방 강화를 위해 FDS를 고도화하고, 연령·직종별 특성을 반영한 심사체계 정교화를 추진하고 있다. 향후 통신사 연계, 보이스피싱 인공지능(AI) 모형 도입을 단계적으로 검토할 계획이다.





AD

장종환 NH농협캐피탈 대표이사는 "심사 단계에서 보이스피싱 피해 가능성을 세밀히 확인하는 프로세스를 강화한 것이 주효했다"며 "선제적 차단을 통해 금융사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>