로봇이 현관까지 음식 배달…삼성물산, 자율주행 배달로봇 서비스 확장 운영

실증 완료 배달로봇 서비스, 요기요와 연계해 확장 운영

130개 업체로 배달 확대…입주민 만족도 95% 달해

삼성물산 건설부문이 배달 플랫폼 요기요와 연계해 아파트 현관까지 음식을 배달해주는 자율주행 배달로봇 혁신 서비스를 확장 운영한다.

래미안 리더스원에 도입된 음식배달로봇. 삼성물산

삼성물산은 지난해 서울 서초구 래미안 리더스원에서 자율주행 로봇 기업 뉴빌리티와 협업해 음식배달로봇 서비스 실증을 마쳤다. 단지 내 음식배달 로봇 서비스의 주요 선결 과제인 공동 현관 자동문 개폐와 엘리베이터 호출 연동 등 기술적 문제를 해결했다.

삼성물산은 입주자 대표회·관리사무소와 협의해 현관문 앞까지 로봇이 배달해주는 도어 투 도어(Door to Door) 상용 서비스를 구축했다. 실증기간에 음식배달 로봇 서비스를 이용한 입주민의 만족도는 95%에 달하는 것으로 조사됐다.

삼성물산은 올해부터 래미안 리더스원 단지 인근으로 운영하던 음식배달 로봇 서비스를 확장한다. 요기요와 연계해 반경 1.2㎞ 이내 식음료점 130여개로 범위를 확장해 입주민 선택의 폭을 넓히고 만족도를 높인다는 방침이다.

스스로 공동현관을 출입하는 음식배달로봇. 삼성물산

음식배달 로봇은 일반 보행속도로 자율주행해 단지 내에서 안전하게 이동할 수 있고 주문자만 픽업이 가능해 파손 없이 온전하게 배달 가능하다. 이외에도 단지 내 배달 이동수단 통행으로 인한 위험, 외부인 출입 갈등 등의 문제도 줄일 수 있다.

삼성물산은 △시니어 대상 홈 AI 컴패니언(Companion) 로봇 △지하주차장 짐배송 로봇 등 다양한 서비스를 실증하면서 주거공간 내 로봇 활용 생태계를 구축해왔다. 일상에 자연스럽게 결합되는 로봇 서비스로 더 큰 편리함을 제공하고 혁신을 지속한다는 계획이다.

삼성물산은 이미 로봇친화형 빌딩(경기 성남시 네이버1784) 건설, 오피스 이기종 로봇 통합 관제 시스템 구축(서울 강동구 아주스마트타워), 골프장 음식배달로봇 서비스 운영(안양CC) 등 다양한 분야에 로봇 솔루션을 성공적으로 적용해왔다.





조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 "로봇이 일상에 자연스럽게 활용되는 시대를 대비해 입주민이 체감할 수 있는 새로운 주거 경험을 지속적으로 만들어 가는 중"이라며 "음식배달로봇 뿐만 아니라 입주민 일상에 실질적인 변화를 주는 로봇 생태계를 단계적으로 확장해나갈 계획"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

