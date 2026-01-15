본문 바로가기
개인비서 된 제미나이…내 메일·사진도 검색해 답변해준다

이명환기자

입력2026.01.15 11:30

구글, '퍼스널 인텔리전스' 공개
지메일·구글포토 등 연동
내 메일·사진 내용 찾아 맞춤형으로 답변
'AI 강자' 오픈AI 위협 평가

구글의 인공지능(AI) 서비스 '제미나이'가 인터넷 정보뿐 아니라 개인 메일과 사진에 있는 내용까지 확인해 답변하는 기능을 새로 선보였다. 애플의 기기에 제미나이 모델을 기반으로 한 서비스를 탑재하기로 한 데 이어 개인 맞춤형 서비스까지 내놓으면서 구글이 AI 서비스에서 승기를 잡았다는 평가가 나온다.


구글은 제미나이를 지메일·구글포토 등 자사 앱들과 연동해 정보를 검색할 수 있도록 한 '퍼스널 인텔리전스'를 14일(현지시간) 공개했다.


개인비서 된 제미나이…내 메일·사진도 검색해 답변해준다 구글 마니쉬 굽타 딥마인드 시니어 디렉터가 2일 서울 강남구 조선 팰리스 호텔에서 열린 '구글 포 코리아'에서 '새로운 가능성을 여는 구글 AI'를 주제로 발언하며 구글 AI 제미나이에 대해 이야기 하고 있다. 연합뉴스
구글은 "퍼스널 인텔리전스를 통해 제미나이가 인터넷 정보뿐 아니라 개인의 상황에 맞는 정보를 통합해 답변할 수 있게 된다"고 설명했다.


예를 들어 자동차의 타이어를 교체할 때 퍼스널 인텔리전스가 적용된 제미나이에 물어보면 구글 포토에 저장된 사진을 기반으로 자신의 차에 맞는 타이어 규격과 평소 주행환경 등 정보를 조합해 최적의 타이어를 제안해준다. 가족 휴가 계획을 제안해달라는 요청에도 과거 여행 기록과 이용자 개인의 관심사를 바탕으로 일정을 짜 준다.


구글은 퍼스널 인텔리전스의 이와 같은 앱 연결 기능이 개인정보 보호를 최우선으로 설계됐다고 설명했다. 이 기능은 기본적으로는 비활성화 상태이며, 이용자가 직접 활성화 여부나 연결할 앱 등을 선택할 수 있다. 원한다면 연결 해제도 언제든 가능하다. 특정 대화에서만 맞춤 기능을 끄거나 대화 기록을 남기지 않는 '일시적 대화' 모드 기능도 추가했다.


구글은 이용자 개인 데이터가 제미나이 모델의 학습에도 쓰이지 않는다고 설명했다. 메일이나 구글포토 내의 사진을 답변하는 시점에서만 참고 자료로 활용할 뿐, AI 훈련용으로는 쓰이지 않는다는 설명이다. 건강 정보와 같은 민감한 데이터는 이용자가 묻지 않는 한 선제적으로 가정하거나 언급하지 않도록 설계됐다고도 부연했다.


다만 구글은 퍼스널 인텔리전스가 세부적인 뉘앙스를 파악하는 데는 어려움을 겪을 수 있다고 설명했다. 골프를 즐기지 않는 이용자가 가족을 위해 골프장을 방문해 수백 장의 사진을 찍은 경우, 제미나이는 이용자가 골프 애호가라고 판단할 수 있다는 것이다.


이 기능은 우선 미국 내 일부 'AI 프로', 'AI 울트라' 구독자 우선으로 베타 버전을 적용한다. 이후 더 많은 국가와 무료 이용자로 대상을 확대할 계획이다.


이처럼 구글이 고성능 최신 모델과 서비스를 잇따라 내놓으면서 기존의 AI 강자였던 오픈AI를 본격적으로 위협하고 있다는 평가가 나온다. 지난해 11월 제미나이 3.0 프로의 공개 당시 오픈AI의 최신 모델인 GPT-5 프로를 앞서는 성능을 내자 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 사내에 '코드 레드(적색경보)'를 발령하고 챗GPT의 성능 개선에 전사적 역량을 모을 것을 주문했다. 이후 GPT-5.1을 공개한 지 한달여 만인 지난달 새 버전인 GPT-5.2를 선보였다.


특히 최근 애플의 AI 서비스인 '애플 인텔리전스'를 위한 근간 모델로 제미나이를 제공하는 등 외연을 확장해오고 있다. 앞서 구글은 지난 애플과 12일 공동 성명을 내고 "차세대 애플 AI 파운데이션 모델을 구글의 제미나이 모델과 클라우드 기술을 기반으로 구축하는 계약을 맺었다"고 밝혔다. 이에 따라 애플 AI 서비스인 '애플 인텔리전스'는 올해 중 제미나이를 기반으로 동작할 것으로 보인다.


챗GPT의 점유율도 점차 가져오고 있다. 글로벌 시장조사 업체인 센서타워에 따르면 제미나이의 지난해 8월 대비 11월 글로벌 월간활성이용자수(MAU)는 30% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 챗GPT의 증가율은 6%에 그쳤다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

