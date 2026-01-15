美·덴마크, 그린란드 논의 고위급 실무그룹 구성…"근본적 이견 여전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밴스·루비오, 백악관서 덴마크·그린란드 외무장관과 회동

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드를 차지하려는 의지를 노골적으로 드러내는 가운데, 미국과 덴마크가 그린란드 문제를 논의하기 위한 고위급 실무 그룹을 구성하기로 합의했다.

J.D. 밴스 미국 부통령(맨 왼쪽)과 마코 루비오 미 국무부 장관(가운데). AFP연합뉴스

J.D. 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무부 장관은 14일(현지시간) 백악관에서 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관과 만나 약 1시간 동안 회담을 갖고 이 사안을 논의했다.

양측은 트럼프 대통령이 그동안 주장해 온 미국의 그린란드 확보 방안을 놓고 각자의 입장을 교환했다. 블룸버그 통신에 따르면 라스무센 장관은 회의 후 "근본적인 의견 차이가 여전이 남아 있다"면서도 이 문제를 논의할 고위급 실무 그룹을 가동하기로 했다고 밝혔다. 그는 이번 회담을 "솔직하고 건설적이었다"고 평가했다.

라스무센 장관은 이어 "덴마크 왕국의 영토 보전과 그린란드 주민의 자기결정권을 존중하지 않는 어떤 구상도 전적으로 받아들일 수 없다"며 "따라서 우리는 여전히 근본적인 의견 차이를 갖고 있다. 하지만 대화는 계속 이어갈 것"이라고 설명했다.

모츠펠드 장관 역시 그린란드는 미국과의 협력 강화에는 열려 있지만, 미국령이 되는 건 원하지는 않는다는 점을 분명히 했다.

이번 회동은 트럼프 대통령이 최근 북극해 안보 강화를 명분으로 그린란드를 미국이 차지해야 한다는 주장을 공개적으로 밝힌 이후 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 회담에 앞서 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "국가 안보를 위해 그린란드가 필요하다"며 "북대서양조약기구(NATO·나토)는 우리가 이를 확보하도록 앞장서야 한다"고 주장했다. 미국과 덴마크는 모두 나토 회원국이다. 그는 미국이 그린란드를 확보하지 않을 경우 러시아나 중국이 그린란드를 차지할 수 있다며 "그런 일은 결코 일어나지 않을 것"이라고 밝혔다.

밴스 부통령 측은 이날 회담 결과에 대한 질문에 별도의 입장을 내놓기보다는, 트럼프 대통령이 SNS에 올린 게시글을 언급하는 데 그쳤다.





그러나 옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 전날 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 코펜하겐에서 공동 기자회견을 열고 "미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택하겠다"며 트럼프 대통령의 병합 구상에 동의하지 않겠다는 입장을 분명히 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

