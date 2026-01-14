"눈 속에 저거 뭐지?" '쑥' 튀어나온 발…알프스서 극적 구조

눈에 매몰된 남성, 스키어 도움으로 무사 구조

스위스 알프스에서 눈에 파묻힌 남성이 우연히 지나던 스키어에게 구조되는 장면이 공개됐다.

스위스에서 눈속에 파묻힌 남성이 길을 지나던 스키어에 의해 구조됐다. 인스타그램

AD

13일(현지시간) 미국 뉴욕포스트는 "스위스에서 눈사태에 휩쓸려 눈 속에 파묻힌 남성이 지나가던 스키어의 신속한 대응으로 구조됐다"고 보도했다.

보도에 따르면 크리에이티브 디렉터인 마테오 질라(37)는 지난 10일 스위스 알프스 엥겔베르크에서 스키를 타던 중 눈 속에서 발 하나가 튀어나온 장면을 발견했다.

질라는 "당시 엥겔베르크에는 눈이 내리고 있었고, 간밤에 40~50㎝가량의 분설(잘게 내리는 눈)이 쌓여 있었다"며 "멀리서 스키 없이 걸어 올라오는 사람이 보여 스키를 잃어버린 줄 알고 도우러 내려갔다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 질라는 "고개를 돌리는 순간 눈 속에서 발이 튀어나온 것을 봤다"며 즉시 눈 속에 파묻힌 남성에게 달려가 구조에 나섰다고 전했다. 그는 과거 눈사태 대응 훈련을 받은 경험이 있었다.

그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 구조 과정이 담긴 영상을 공개하기도 했다. 질라는 "가장 먼저 얼굴과 입 주변의 눈을 제거하고 말을 걸며 부상이 있는지 확인했다"며 "다행히 크게 다치지 않은 것을 확인한 뒤 천천히 몸 전체를 꺼냈다"고 말했다.

스위스에서 눈속에 파묻힌 남성이 길을 지나던 스키어에 의해 구조됐다. 인스타그램

구조된 남성은 스키를 타고 활강하던 중 작은 관목들을 미처 보지 못하고 균형을 잃어 눈 속으로 뒤집혀 들어간 것으로 전해졌다. 해당 남성은 구조 직후 별다른 외상 없이 무사한 상태였던 것으로 알려졌다.

한편 최근 유럽 전역에서는 눈사태로 인한 사망 사고가 잇따르고 있다. 지난 한 달 동안에만 유럽 각지에서 최소 17명이 눈사태로 숨진 것으로 집계됐다. 지난 주말 프랑스 알프스 지역에서는 눈사태로 스키어 6명이 사망한 것으로 전해졌다. 오스트리아 베어베르크 산에서는 여성 스키어가 눈사태에 매몰됐다가 구조됐지만, 병원에서 치료 도중 숨졌다.

이탈리아 북부 아오스타 지역에서도 지난 주말 눈사태로 남성 1명이 사망했다. 현지 당국은 사고가 스키 여행객이 자주 이용하는 인기 경로에서 발생했다고 밝혔다.





AD

유럽 각국 산악 당국은 위험 수위 4단계(높음)와 5단계(극심함) 눈사태 경보를 잇달아 발령하며, 비정규 코스에서 스키를 타는 것을 자제해달라고 당부했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>