논란 속 조각투자 장외거래소 인가 제동…금융위, 예비인가 심사 보류

금융위원회가 조각투자 장외거래소 최종 인가 심사를 연기했다. 심사 대상자인 루센트블록이 공정성 문제를 제기한 영향으로 풀이된다.

14일 금융당국에 따르면 금융위원회는 이날 정례회의에서 '조각투자 장외거래소 예비인가 신청 안건'을 상정하지 않았다.

이달 7일 금융위 산하 증권선물위원회는 '조각투자 장외거래소 금융투자업 예비인가 신청' 안건을 심의·의결해 이날 정례회의에서 논의될 것으로 예상됐다. 하지만 추후 회의로 미뤄진 것이다.

당초 증선위는 한국거래소(KRX) 중심의 'KDX 컨소시엄'과 넥스트레이드(NXT) 주도 'NXT 컨소시엄'을 선정하고 루센트블록 컨소시엄은 사살상 탈락한 것으로 알려졌다. 금융위는 장외거래소 사업 인가를 신청한 3곳 가운데 최대 2곳을 선정하겠다고 밝힌 바 있다.

이번 심사 연기는 루센트블록이 이달 12일 기자회견을 열어 예비인가 절차 공정성에 대해 공개적으로 문제를 제기한 영향으로 풀이된다.

당시 허세영 루센트블록 대표는 "제도화 과정에서 벌어지는 행정처리와 기득권 중심의 시장 재편은 법안의 취지와 완전히 상충한다"며 인가절차의 공정성이 결여됐다고 주장했다. 또한 NXT가 사업 인가 신청 이전 루센트블록과 기밀유지각서(NDA)를 체결한 뒤 기술을 탈취했다는 의혹을 제기한 바 있다.

루센트블록은 이번 금융당국의 결정에 취지에 공감한다며 추가 절차가 있으면 적극적으로 임하겠다는 입장이다. 허세영 대표는 "금융당국의 신중한 검토 취지에 공감한다"며 "재심의 및 최종 결과 발표 과정에서 추가로 요청되는 사항이 있다면, 관련 절차에 성실히 임하며 적극 협조하겠다"고 말했다.





그러면서 "이번 심의 과정을 통해 금융혁신지원특별법의 제정 취지와 제도 도입의 본래 목적을 충실히 반영하는 방향으로 마무리되기를 바란다"고 덧붙였다.





