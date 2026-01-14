'탈팡' 효과?…쿠팡 물류센터 근무자 6000여명 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물량감소에 일부센터 하루 200명넘게 무급휴가

쿠팡 DAU·결제액 감소…경쟁사는 주문량 증가

개인정보 유출 사태를 겪은 쿠팡 물류센터에서 무급휴가 신청자가 한 달 새 5000명을 넘긴 것으로 전해졌다. 이른바 '탈팡'으로 불리는 이용자 이탈 흐름 속에 물량이 줄어들면서 신규 채용과 인센티브 지급도 잇따라 중단되는 등 물류 현장의 인력 조정 움직임이 가시화되고 있다.

쿠팡 물류센터의 모습. 연합뉴스

14일 물류업계에 따르면 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 지난해 12월 중순 전국 주요 물류센터 상시직(정규·계약직)을 대상으로 무급휴가 신청 공지를 한 이후 약 한 달간 신청자가 5000명을 넘어선 것으로 알려졌다.

물류업계 관계자는 연합뉴스에 "일부 물류센터에서는 하루에만 200~300명이 무급휴가를 신청했다는 얘기가 나온다"며 "사태 이전에는 월 100명 안팎이었지만 최근 신청 규모가 크게 늘었다"고 말했다. 업계에서는 물량 감소에 따라 회사 측이 무급휴가 활용을 적극 안내한 것이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

물량 감소에 무급휴가·채용 축소 잇따라

실제 CFS의 신규 채용 규모도 줄어들었다. 지난해 12월 신규 채용 인원은 전달 대비 약 1400명 감소했으며 줄어든 인력 대부분은 단기 일용직인 것으로 전해졌다. 최근 한 달간 무급휴가 신청 인원과 감소한 신규 채용 인원을 합치면 6400명에 이른다.

CFS는 지난달부터 인천·양주·남양주·안성 등 일부 물류센터에서 지급하던 '신규 인센티브'도 중단했다. 신규 인센티브는 쿠팡 물류센터 근무 이력이 없는 인원이 일정 기간 조건을 충족해 근무할 경우 추가 보상을 제공하는 제도로 일용직 근무자의 지속 근무를 유도해왔다.

이와 함께 일용직 근무 신청을 해도 조기 마감되거나 배정이 이뤄지지 않는 사례도 늘고 있는 것으로 전해졌다. 쿠팡이 경기도와 대구, 대전 등 주요 지역에서 매년 진행하던 채용박람회 역시 올해는 열리지 않는 것으로 알려졌다.

쿠팡 이용 지표 하락…경쟁 플랫폼은 반사이익

이 같은 흐름은 이용 지표에서도 확인된다. 앱 분석 서비스 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 일간 활성 이용자 수(DAU)는 지난해 12월 말 기준 1480만명으로 월초 대비 17.7% 감소했다. 결제액 역시 11월 1주차 대비 12월 3주차에 7.7% 줄었다.





반면 쿠팡의 개인정보 유출과 대응을 둘러싼 논란 이후 SSG닷컴과 마켓컬리 등 경쟁 플랫폼의 주문량은 10~15% 증가한 것으로 나타났다. 새벽배송을 운영하는 한 이커머스 업체 관계자는 "주문량 증가로 물류 파트가 처리 가능한 최대 물량 한도에 근접할 정도로 바쁘게 돌아가고 있다"고 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

