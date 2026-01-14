'빅 3', LIV 골프에 남는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디섐보·람·스미스 PGA 복귀 NO

'복귀 회원 프로그램' 적용 대상자

"어디에도 가지 않는다" 잔류 선언

브라이슨 디섐보(미국), 욘 람(스페인), 캐머런 스미스(호주)가 LIV 골프에서 계속 뛰겠다는 뜻을 밝혔다.

13일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에서 열린 LIV 골프 프리시즌 기자회견에 참석해 "이번 시즌 LIV 골프 대회에 계속 출전하겠다"고 말했다.

브라이슨 디섐보가 LIV 골프 잔류를 선언했다. AFP연합뉴스

AD

이들은 전날 미국프로골프(PGA) 투어가 발표한 '복귀 회원 프로그램' 적용 대상자들이다. PGA 투어는 최근 2년 이상 활동을 중단했던 선수 가운데 2022년부터 2025년까지 4대 메이저 대회 또는 제5의 메이저 더 플레이어스 챔피언십 우승자들을 대상으로 '복귀 회원 프로그램'을 적용한다고 발표했다. 2월 2일까지 PGA 투어에 복귀 신청을 하면 올해부터 투어에서 뛸 수 있도록 해준다는 내용이다.

'메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국)는 전날 이 규정을 적용받았다. PGA 투어에서 통산 9승을 거둔 그는 지난해 12월 LIV 골프 탈퇴를 선언했고 전날 PGA 투어의 복귀 회원 프로그램을 통해 PGA 투어에 돌아갔다. 이달 말 PGA 투어 파머스 인슈어런스 오픈에서 복귀전을 치른다. 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 4년 만에 PGA 투어 대회에 나온다.





AD

디섐보는 "올해 LIV 골프에서 어떤 결과를 낼 수 있을지 기대하고 있다"며 PGA 투어 복귀설에 선을 그었다. 최소 2년 더 계약이 남은 것으로 알려진 람도 "어디에도 가지 않는다"며 "올해 우리 팀에 집중하고 있고, 다시 한번 챔피언의 자리를 지킬 수 있기를 바란다"고 말했다. 스미스 역시 "앞으로 몇 년 더 LIV에서 뛸 것"이라고 향후 계획을 공개했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>