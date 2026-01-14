대구도시개발공사, "어려운 이웃 도와달라" 2000만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 13일 사회복지공동모금회가 주관하는 '희망2026나눔캠페인'에 성금 2000만원을 기탁했다고 밝혔다.

'희망2026나눔캠페인'은 사랑의열매가 연말연시를 맞아 매년 추진하는 대표적인 모금 행사로, 지역사회 내 어려운 이웃을 돕기 위한 범국민 나눔 캠페인이다.

정명섭 대구도시개발공사 사장(오른쪽)이 저소득층을 도와달라며 성금 2000만원을 대구시공동모금회에 기탁하고 있다.

이번 캠페인을 통해 모금된 성금은 저소득층의 생계비 및 의료비 지원을 비롯해 재해·재난 피해 지원, 긴급복지 지원 등 다양한 복지사업의 재원으로 활용될 예정이다.

한편, 대구도시개발공사는 올해에도 임직원 급여 일부를 매월 정기 기부하는 사랑의열매 '착한일터' 캠페인에 참여하는 등 지역 취약계층 복지 향상과 사회적 가치 실현에 지속적으로 동참할 계획이다.





정명섭 사장은 "연말연시를 맞아 지역 이웃을 위해 나눔을 실천할 수 있어 매우 뜻깊다"며, "앞으로도 대구를 대표하는 지방공기업으로서 지역사회 발전과 상생을 위한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

