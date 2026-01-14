서울윈터뮤직 페스티벌 19일 개막…복합문화축제로 확대

클래식 음악 연주로 서울에 겨울의 따뜻한 온기를 전할 서울 윈터 뮤직 페스티벌 2026(SWMF)이 오는 19일 개막한다.

서울 뮤직 매니지먼트가 주최해 2회째를 맞는 올해 SWMF는 '웜 에어(Warm Air)'를 주제로 오는 31일까지 예술의전당, 정동1928 아트센터 등 서울 주요 공연장에서 개최된다.

웜 에어는 크고 풍부한 울림과 정확한 음정을 위해 낮은 압력과 느린 속도로 불어넣는 따뜻한 호흡을 뜻하는 플루트 연주 기법이다. SWMF는 이 개념을 음악적 상징으로 확장해, 음악를 통해 차가운 겨울 관객의 감각과 일상에 온기를 더하는 경험을 제공할 계획이다.

지난해 SWMF 첫 회 공연에서는 국내에서 보기 드문 세계 정상급 목관악기 연주자 중심의 무대로 주목받았다. 올해에는 국내 클래식음악 축제 최초로 크리에이티브 디렉터를 영입해 서울을 대표하는 공연장인 '예술의전당', 서울시 보물 20호이자 100년 역사를 지닌 복합문화공간 '정동1928 아트센터', 덕성여자대학교 종로캠퍼스 등 서울의 대표적인 문화 공간에서 공연, 전시 및 체험, 교육 프로그램을 아우르는 복합 문화 축제로 확대 개최된다. 소셜클래식 쿨디가의 김명희 대표가 크리에이티브 디렉터를 맡는다.

주요 공연으로는 오는 27일 정동1928 아트센터에서 열리는 개막 연주회 '모차르트 탄생 270주년 기념 콘서트', 30일 예술의전당 IBK챔버홀에서 진행되는 'Warm Air' 콘서트, 31일 폐막 연주회 겸 콩쿠르 파이널 무대가 마련된다. 세계적인 플루티스트 패트릭 갈루아를 비롯해 헨릭 비제, 필립 베로, 비토르 페르난데스, 필립 윤트, 채재일, 박지은 등 국제 무대에서 활약 중인 연주자들과 국내 정상급 음악가들이 대거 참여한다. 플루트, 클라리넷, 오보에 등 목관악기를 중심으로 한 공연으로 겨울의 정서와 어우러진 깊이 있는 클래식 음악의 매력을 선보일 예정이다.

또한 19일부터 31일까지 정동1928 아트센터 1층 갤러리에서 관객이 일상 속에서 클래식 음악을 경험할 수 있는 참여형 공간 '웜 에어 익스피리언스'가 운영된다.

웜 에어 익스피리언스에서는 음악과 함께 머물고 듣고 쓰고 그리고 뜨며 몰입을 통한 쉼과 회복을 경험할 수 있다. 축제 기간 동안 상설 전시와 더불어 일자별 공연 프로그램이 운영된다. 정동1928 아트센터 1층 갤러리 공간 전체는 SWMF의 공연 실황 음악과 'Warm Air' 향, 그리고 책에 집중할 수 있는 쿨디가 라이브러리 등 '디지털 디톡스' 환경으로 조성된다. 관객은 클래식 음악 감상과 함께 독서, 필사, 드로잉, 니팅(뜨개) 등 각자의 방식으로 공간의 온기(Warm Air)를 경험할 수 있다. 전시 공간에는 서울의 시간을 기록해온 작가 이장희의 원화 및 도서 전시를 비롯해, 페이퍼 아티스트 구슬 작가의 페이퍼 뮤즈(Paper Muse) 작품, 향기 작가 한서형이 제작한 'Warm Air' 향과 나태주 시인의 시집 전시가 함께 마련된다. 화 ~ 목 11시부터 5시까지는 누구나 무료로 방문(사전예약 필수)해 음악과 향, 책, 전시가 있는 공간을 즐기며 '한 시간 휴가'를 보낼 수 있다. SWMF 개인후원(2만원 이상)자인 워머(Warmer)에게는 쿨디가 책방 큐레이션 도서 1권, 웜 에어 스프 세트(바이탈 바이브 셰프가 직접 만들어 주는 캐슈넛스프+빵+레몬차 또는 커피)를 1인 1회 제공한다. 플루티스트 박지은(20일), 베스트셀러 작가 오그림(22일), 향기작가 한서형(23일), 1분 클래식 박종욱PD(24일) 등이 진행하는 토크콘서트도 마련된다.

차세대 음악가를 위한 SWMF 아카데미 및 국제 콩쿠르된 함께 운영된다. SWMF는 관객 참여형 축제를 지향하는 만큼 27일과 31일 정동1928 아트센터에서 열리는 오프닝·클로징 공연은 아티스트들과 함께 하는 포토데이로 다과케이터링도 즐길 수 있다. 1월에 생일을 맞는 관객은 생일축하케이크(1인 1케이크 교환권)와 공연 전 아티스트들이 직접 연주하는 생일축하연주를 선물로 받을 수 있다.





SWMF의 자세한 일정과 공연 정보는 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

