한화비전, 중동서 극한 환경 견디는 'AI 카메라' 최초 공개

한화비전이 중동 최대 보안 전시회에서 극한의 환경에서 최고의 성능을 발휘하는 인공지능(AI) 보안 솔루션을 세계 최초로 공개했다.

12~14일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 보안 전시회 '인터섹(Intersec) 2026' 한화비전 부스에 인공지능(AI) 러기다이즈드 PTZ(팬·틸트·줌) 카메라가 전시돼 있다. 한화비전

한화비전은 12~14일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 보안 전시회 '인터섹(Intersec) 2026'에 참가해 '비욘드 이미징, 비욘드 인텔리전스'(Beyond Imaging, Beyond Intelligence)를 주제로 회사의 최신 기술들을 소개했다. 올해 부스에는 한화비전의 새로운 비주얼 모티프 '픽셀'(Pixel)이 적용됐다. 새 모티프에는 '차별화된 기술력을 바탕으로 영상 데이터의 최소 단위인 '픽셀'까지 정밀하게 분석하겠다'는 한화비전의 의지와 방향성이 담겼다.

이번 전시에선 세계 최초로 공개된 'AI 러기다이즈드(Ruggedized) 팬·틸트·줌(PTZ) 카메라'가 주목받았다. 부스 중앙에 설치된 5대의 러기다이즈드 카메라는 하나의 시스템으로 연동돼 마치 군무를 추듯 안정적이고 통일된 움직임을 구현했다. 이 카메라는 최저 영하 50도, 최고 영상 60도의 날씨를 견디며, 서리 제거 및 결빙 방지 기술을 통해 어떤 환경에서도 밝고 선명한 영상을 제공한다. 국제적인 방진·방수 등급을 갖춰 다양한 산업 현장에서 탁월한 성능을 발휘한다.

한화비전은 AI 기반 시스템온칩(SoC) '와이즈넷(Wisenet)9'도 선보였다. 현장에는 3D 기술로 구현된 홀로그램 영상과 함께 와이즈넷9의 저조도 성능을 간접적으로 체험할 수 있는 미니 다크룸(Dark Room)도 마련됐다. 와이즈넷9에는 화질 개선과 AI 영상 분석을 두 개의 신경망처리장치(NPU)를 통해 신속하게 처리하는 '듀얼 NPU' 기술이 적용됐다.

이밖에 중동 시장을 타깃으로 한 ▲출입 통제 솔루션 'WACS 플러스' ▲영상 관리 소프트웨어 '비전 인사이트'(Vision Insight) ▲친환경 보안 장비 '스마트 솔라 폴'(Smart Solar Pole) 등도 선보였다.

한화비전은 최근 두바이에 건설 중인 초고층 빌딩 부르즈 아지지(Burj Azizi)에 보안 카메라를 공급하기로 하는 등 시장의 주목을 받고 있다. 이 건물은 높이 725m에 140층 규모로, 완공 시 세계에서 두 번째로 높은 빌딩이 될 전망이다.





한화비전 관계자는 "중동에서는 스마트 시티와 스마트 팩토리의 확산으로 AI 기반 영상 보안 시장이 가파르게 성장하고 있다"며 "AI 등 최신 기술을 적극적으로 내세워 중동시장을 비롯한 글로벌 영상 보안 시장을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.





