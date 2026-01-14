박준희 관악구청장 "올해 기본이 튼튼한 사회 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신년인사회서 6개 분야 구정 운영방향 제시

서울 관악구가 올해 구정 운영의 최우선 목표로 '기본이 튼튼한 사회' 구축을 내세웠다. 박준희 관악구청장은 13일 관악아트홀에서 열린 신년인사회에서 6개 분야로 나눠 올해 구정 운영 방향을 제시했다.

신년인사회에서 주민들과 단체 사진을 촬영하는 박준희 관악구청장. 관악구 제공.

박 구청장이 밝힌 6개 분야는 맞춤형 복지 강화, 인공지능(AI) 기본사회 구현, 힐링·정원 도시 관악 조성, 혁신경제도시 육성, 안전하고 쾌적한 생활환경 조성, 청년이 머물고 교육·문화가 생동하는 활기찬 도시 조성이다.

박 구청장은 "올해는 민선 8기 여정을 내실 있게 마무리해야 하는 중요한 시점"이라며 "공약 사업들의 완성도를 높여 끝까지 구민과의 약속을 성실히 이행하겠다"고 말했다. 이어 "올해 관악구는 구민의 삶을 가장 가까이에서 돌보는 '기본이 튼튼한 사회'를 최우선 목표로 삼고, 6개 분야를 중심으로 구민 모두가 실질적으로 체감할 수 있는 확실한 성과를 창출하겠다"고 강조했다.

이날 신년인사회에는 박 구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 유관기관의 장과 구민 2000여명이 참석했다. 행사는 팝 재즈와 클래식 공연으로 시작해 관악구립여성합창단의 축가, 주민들의 새해 소망 영상 상영 순으로 진행됐다.





박 구청장은 "그간의 성과에 안주하지 않고, 달리는 말에 채찍질하는 '주마가편'의 자세로 관악의 대도약을 이뤄낼 것"이라며 "50만 구민 모두가 행복한 관악을 만들기 위해 계속해서 열심히 뛰겠다"고 말했다.





