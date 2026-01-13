美정부, 자국민에 "이란 떠나라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 정부가 이란에 머무르는 자국민들에게 즉각 안전한 인접국으로 대피하라고 권고했다.

미국의 주이란 가상 대사관은 13일(현지시간) 인터넷 홈페이지에 올린 공고에서"이란 전역에서 시위가 격화해 폭력으로 이어질 수 있다"며 "미국 시민들은 안전이 보장되는 상황이라면 육로로 이란을 떠나 아르메니아나 튀르키예로 이동하는 것을 고려해야 한다"고 밝혔다.

대사관은 이어 만일 이란을 떠날 수 있는 형편이 되지 않는다면 일단 안전한 장소를 찾아 음식, 물, 약품 등 필수품을 충분히 준비하라고 안내했다.

미국은 작년 테헤란 주재 대사관 문을 닫아 현재 온라인에서만 가상 이란 대사관을 운영하고 있다.

미국 대사관의 이번 자국민 대피 권고는 도널드 트럼프 대통령이 이란 정권이 시위대를 살해할 경우 군사 타격을 가할 수 있다고 경고한 가운데 나왔다.

한편, AFP 통신은 복수의 소식통을 인용해 이란에서 인터넷 등 통신 연결이 끊어진 가운데 테헤란에 있는 프랑스 대사관이 12일 비필수 인력을 먼저 철수시켰다고 보도했다.





