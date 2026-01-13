李대통령 "한일 서로 큰 힘…새로운 60년 시작"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 다카이치 총리 고향 '나라'서 정상회담

"국교 정상화 60년…손 꼭 잡고 더 나은 미래 만들어야"

다카이치 "지역안정 위해 협력하며 역할하겠다"

이재명 대통령은 13일 일본 '나라현'에서 다카이치 시나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 "전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈고, 그 과정에서 한국은 일본에, 일본은 한국에 크나큰 힘이 됐다"며 "손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다"고 말했다.

연합뉴스

AD

그러면서 이 대통령은 "총리님과 제가 손을 맞잡고, 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해서 함께 잘 걸어가면 좋겠다"며 한일 협력의 필요성을 거듭 강조했다.

다카이치 총리의 고향인 '나라'에서 셔틀 외교를 이어간 점에 대해서도 의미가 깊다고 평가했다. 이 대통령은 "총리님의 고향에서 이렇게 뵙게 돼서 정말 특별한 의미가 있는 정상회담"이라며 "나라현, 나라 지역이 고대 한반도와 일본의 문화 교류 중심이었던 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때"라고 했다.

또 "한때 아픈 과거의 경험이 있지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60년이 지났고 다시 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘 회담은 각별한 의미가 있다"고 말했다.

아울러 이 대통령은 한일 관계를 둘러싼 현실적 난점을 인정하면서도 "상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만, 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련"이라며 "좋은 점들을 더 발굴해서 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화시키자"라고 했다.

연합뉴스

다키이치 총리도 앞서 진행한 소인수 회담에서 "이 대통령님과 일·한(한일) 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식하에 심도 있는 논의를 할 수 있었다"며 "이 대통령님과 함께 일·한 관계를 전진시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조하여 역할을 다해 나가야 한다는 생각을 다시금 가졌다"고 말했다.

이어 "양측이 국교 정상화 60주년이었던 작년에 일·한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다"며 "올해도 이 대통령의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다"고 했다.

앞서 이 대통령이 이날 오전 간사이 국제공항에 도착한 이후 곧바로 다카이치 총리의 고향인 나라현으로 이동했다. 다카이치 총리는 이 대통령을 현지 숙소 앞에서 직접 영접하며 극진히 환영했다. 청와대는 "당초 호텔 측 영접이 예정돼 있었으나 총리 영접으로 의전이 격상된 것"이라고 설명했다.





AD

이 대통령은 이날 오후 한일 정상 간 소인수회담을 시작으로 확대회담, 공동언론발표를 차례로 소화한다. 이번 정상회담은 이 대통령 취임 후 다섯 번째이며, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후 두 번째 갖는 한일 정상회담이다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>