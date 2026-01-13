[포토] "오징어도 줄을 서시오"… 울진 죽변항에선 매일 아침 전쟁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울진 바다의 손길이 모이는 새벽.

AD

어둠이 채 걷히지 않은 새벽, 울진 죽변항 위판장에 오징어 상자가 줄지어 놓였다.

밤새 바다로 나갔던 어민들의 손길과 상인들의 발걸음이 겹치며 항구는 하루의 시작을 알린다.





AD

갓 잡아 올린 오징어가 위판대에 오르는 이 시간은 울진 바다가 살아 움직이는 순간이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>