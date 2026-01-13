구리문화재단, ‘구리시 생활 문화지도’ 제작 본격 배부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시 생활 문화가 한눈에

구리문화재단, ‘구리뷰(Gu ri:View)’ 지도 발간

경기 구리문화재단은 경기문화재단의 지원을 받아 추진한 '2025 경기 생활문화플랫폼 Gu ri:View 구리뷰' 사업의 일환으로 구리시 생활 문화 현황을 한눈에 살펴볼 수 있는 '구리시 생활 문화지도'를 제작해 지난 12일부터 배포했다고 13일 밝혔다.

구리문화재단, '2025 경기생활문화플랫폼 Guri View' 통해 ‘구리시 생활 문화지도’ 제작·배포. 구리시 제공

AD

2025 경기 생활 문화 플랫폼 'Gu ri:View 구리뷰'는 구리시 생활 문화 활성화를 목표로, 그동안 산발적으로 운영되던 생활 문화 동호인과 단체들이 서로 교류하고 연대할 수 있는 기반을 마련하기 위해 기획된 사업이다. 시민들이 일상에서 문화예술을 보다 가까이에서 접하고, 지속적인 생활 문화 활동을 이어갈 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 추진됐다.

이번에 제작된 '구리시 생활 문화지도'는 구리시 동별 생활 문화 현안과 특성은 물론, 생활 문화 동아리·개인 활동가·단체·공간 등의 정보를 조사·연구해 시각화한 자료로, 포스터와 광고지 형태로 제작됐다. 이를 통해 지역 내 생활 문화 자원과 활동 주체를 한눈에 파악할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

특히 이번 작업은 단순한 현황 정리에 그치지 않고, 각 동의 생활 문화 의제와 자원, 활동 주체 간의 관계를 구조적으로 정리함으로써 구리시 생활 문화의 특성과 흐름을 보다 입체적으로 보여준다. 해당 자료는 향후 생활 문화 정책 수립과 관련 사업 기획을 위한 기초 자료로도 활용될 예정이다.

구리문화재단은 제작된 생활 문화 지도를 구리시 각 행정기관을 비롯해 관계기관, 생활 문화 단체와 동아리, 일반 시민들에게 배부해 생활 문화 정보 공유를 활성화하고 주체 간 교류 확대를 도모할 계획이다.

구리문화재단, '2025 경기생활문화플랫폼 Guri View' 통해 ‘구리시 생활 문화지도’ 제작·배포. 구리시 제공

구리문화재단 관계자는 "이번 생활 문화지도 제작은 공연·전시 중심의 지원을 넘어, 지역 기반 생활 문화의 구조를 이해하고 연결하는 플랫폼 역할을 강화하기 위한 시도"라며 "앞으로도 생활 문화 주체들이 자율적으로 네트워크를 형성하고 지속적으로 활동할 수 있는 기반을 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편, 2025 경기 생활 문화 플랫폼 'Gu ri:View 구리뷰' 사업은 생활 문화 네트워킹, 전문 강사와 멘토 파견, 생활 문화 조사·분석 및 시각화, 생활 문화 홍보 지원 등 다양한 프로그램을 통해 지속 가능한 지역 생활 문화 생태계 조성을 목표로 2025년 4월부터 12월까지 운영됐다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>