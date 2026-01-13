트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

캐피털원파이낸셜 6.42%↓…씨티그룹 2.98%↓

업계 "美가정 피해…경제 약화" 주장

전문가 "단기적 도움…추가 대출은 불가"

신용카드 이자율 상한선을 10%로 제한하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 12일(현지시간) 뉴욕 증시에서 주요 카드사와 은행 등 금융업 주가가 급락했다. 업계는 10% 상한선이 오히려 미국 가계에 피해를 주고 경제를 약화할 것이라고 반발하고 있다.

이날 미국 카드사 아메리칸익스프레스는 4.27%, 캐피털원 파이낸셜은 6.42% 하락 마감했다. JP모건체이스는 1.43%, 뱅크오브아메리카는 1.18%, 시티그룹은 2.98%씩 내렸다. 대출 사업을 영위하지 않는 결제망 서비스 업체임에도 비자와 마스터카드는 각각 1.88%, 1.61% 하락하는 등 약세를 보였다.

로이터연합뉴스

앞서 지난 9일 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "신용카드 회사가 미국인에게 더는 바가지를 씌우는 일이 없게 하겠다"며 "신용카드 이자율을 1년간 최대 10%로 제한할 것을 요구한다"고 적었다. 이러한 이자 상한제를 트럼프 2기 행정부 출범 1주년인 오는 20일부터 도입하겠다고 밝혔다. 다만 구체적인 정책이나 카드사들이 이를 어떻게 준수하도록 할지 등은 불분명하다.

신용카드 이자율은 카드 사용 금액 중 미결제 잔액에 부과되는 수수료다. 뉴욕연방준비은행에 따르면 신용카드 사용자의 약 60%가 이월 잔액을 갖고 있다.

렌딩트리에 따르면 미국의 평균 신용카드 이자율은 지난 1월 23.79%다. 매트 슐츠 렌딩트리 수석 신용 애널리스트에 따르면 연이율 23.79%인 신용카드 잔액 7000달러를 매달 250달러씩 상환할 경우 빚을 모두 갚는 데 41개월이 걸리고, 이자는 3314달러다. 그러나 이율이 10%라면 32개월 만에 모두 갚을 수 있고 이자 비용도 1004달러에 불과하다.

밴더빌트 대학교 산하 밴더빌트 정책 액셀러레이터에 따르면 신용카드 이자율을 10%로 설정할 경우 미국인들의 이자 부담이 연간 1000억달러 줄어든다.

이는 중간선거를 앞두고 '어포더빌리티(affordability·감당할 수 있는 비용)'가 최대 화두가 된 상황에서 민심을 인식한 공약으로 보인다.

신용카드 이자가 주요 수익원 중 하나인 은행과 카드사들은 황급히 반박에 나섰다. 주요 은행과 카드사로 구성된 전자결제연합(Electronic Payments Coalition)은 10% 상한선 적용 시 현재 개설된 신용카드 계좌의 82~88%가 폐쇄되거나 사용이 크게 제한될 것이라고 밝혔다. 이들은 이러한 제도가 미국 가정에 피해를 주고, 기회를 제한하며, 경제를 약화할 것이라고 주장했다.

마이클 밀러 모닝스타 애널리스트는 트럼프 대통령의 발언이 정책이나 입법 발표는 포함하지 않았다면서 "상한제가 시행될 가능성은 작다고 생각하지만, 만약 시행된다면 신용카드 수익성에 심각한 악영향을 미칠 것"이라고 말했다.





전문가들은 신용 이력이 없거나 신용도가 낮은 소비자들은 카드 발급이 어려워지고 더 위험한 대출 업체로 내몰릴 수 있다고 우려한다. 오디세아스 파파디미트리우 월렛허브 최고경영자(CEO)는 "부채가 있는 소비자들에게 단기적으로 도움이 될 것"이라면서도 "그러나 일단 빚을 갚고 나면 추가 대출을 받을 자격이 없어질 것"이라고 말했다.





오수연 기자

