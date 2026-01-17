본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"태어나자마자 번호표 뽑고 대기"…'교육 평등' 중시하던 덴마크도 사립학교 열풍

이현주기자

입력2026.01.17 07:00

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

덴마크 학생 5명 중 1명 사립학교 다녀
학업 성취도 높아 교육·소득 높은 부모들 몰려
공립학교 교육의 질 하락 부작용도

무상교육을 통해 교육의 평등을 추구해왔던 덴마크에 사립학교 열풍이 불고 있다. 덴마크 학생 5명 중 1명이 학비를 내야 하는 사립학교에 다닐 정도다.


17일 덴마크 통계청에 따르면 전체 학생 중 사립학교에 다니는 학생의 비율은 2011년 13%에서 2023년 18%로 높아졌다. 일부 지역에서는 사립학교 학생 비중이 25~30%에 달한다.


"태어나자마자 번호표 뽑고 대기"…'교육 평등' 중시하던 덴마크도 사립학교 열풍 한국을 방문한 덴마크 초·중등 사립학교 교장들과 한국 교육관계자들이 지난해 9월 주한덴마크대사관에서 국제공동수업 및 덴마크 교육계와 교류등에 관한 주제로 토론을 하고 있다. 2025.09.22 윤동주 기자
AD

덴마크에 사립학교 열풍이 불면서 아이가 태어나자마자 입학 대기자 명단에 이름을 올리는 진풍경도 벌어지고 있다. 덴마크 사립학교는 교육청을 거치지 않고 개별적으로 입학 절차를 진행한다. 입학 대기자 명단에 이름을 올리는 것이 입학의 첫 단계다. 공립학교와 마찬가지로 유치원부터 의무교육(1~9학년)까지 수업이 가능하다. 덴마크 올보르(인구 약 12만명)에 위치한 150년 역사를 가진 사립학교 클로스터마크학교(Klostermarksskolen)에 입학하기 위해서는 최소 5년을 기다려야 한다.


국내에 알려진 덴마크 사립학교는 주로 자유학교나 대안학교 형태였다. 음악, 미술 등을 집중적으로 배우거나 시험 없이 운영되는 학교들이 자주 소개됐다. 그러나 공립학교와 같은 과목, 내용을 가르치지만, 더 높은 수준으로 학생들을 교육하는 사립학교들이 더 많은 상황이다. 덴마크 아동교육부 교육 통계(2023~2024년)에 따르면 9학년을 대상으로 진행한 시험에서 덴마크어, 영어, 수학 등 모든 과목에서 사립학교 학생들의 평균 점수가 더 높았다. 12점 만점에 영어·수학 평균 점수는 1점 이상 차이가 났다. 물리·화학, 생물학 및 지리학 공동 시험도 사립학교 학생 평균은 8.2점, 공립학교 7.3점이었다.


"태어나자마자 번호표 뽑고 대기"…'교육 평등' 중시하던 덴마크도 사립학교 열풍 2023~2024년 9학년 학생들을 대상으로 수행한 과목별 시험 결과로 만점은 12점이다.

높아진 교육 및 소득 수준에 맞춰 아이들에게 차별화된 교육을 시키고 싶어하는 덴마크 부모들이 늘면서 사립학교 시장에 불이 붙었다. 라스 페테르 니츠케(Lars Peter Nitschke) 클로스터마크학교 교장은 "교육에 대한 기대치가 높은 부모들에게 사립학교가 선택권을 주고 있다"면서 "선택해 입학한 학교이기 때문에 학교가 부모를 만족시키기 더 쉽다"고 설명했다.


덴마크는 공립학교에 정부 보조금을 지원해 학부모의 학비 부담이 없다. 반면 사립학교에 다니려면 매달 학비를 평균 50만원 정도 내야 한다. 이로 인해 덴마크 안에서는 학비 부담이 있는 사립학교에 중산층 이상 가정의 학생들이 주로 다닌다는 점에서 사회적 격차, 교육 불평등이 심화할 수 있다는 우려가 나오고 있다.


"태어나자마자 번호표 뽑고 대기"…'교육 평등' 중시하던 덴마크도 사립학교 열풍 한국을 방문한 덴마크 사립학교 교장단이 지난해 9월 대전과학고등학교를 방문해 설명을 듣고 있다. 주한덴마크대사관

또 사립학교의 인기가 높아질수록 공립학교 교육의 질이 떨어지는 부작용이 나올 수 있다는 전망도 나온다. 능력 있는 교사들이 대우가 좋은 사립학교를 선호하게 되고, 공립학교 학생 수가 줄면 지자체로부터 받는 재정 지원도 감소해 학교 운영에도 어려움을 겪을 수 있기 때문이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

남덴마크대학교는 '공립학교 탈출이 사회적 불평등을 낳는다'라는 글을 통해 "경제적 여건이 넉넉한 가정의 학부모들이 공립학교를 떠나기 시작할 것이고 이들이 떠나면 학급의 학업 수준을 높이는 것은 더욱 어려워진다"며 "학생 수가 줄어들면 학교 예산도 줄어든다"고 분석했다. 야콥 뵈예(Jakob Boje) 남덴마크대학교 부교수는 "복지 국가 이념을 사실상 포기하는 신자유주의적 흐름의 일부이지만, 일반적인 여론도 이러한 움직임을 지지하는 것 같다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기