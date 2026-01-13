'CES 2026'서 AI·로봇 시대 대전환 확인…RISE AI&로봇 ETF로 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 세계 최대 IT·기술 전시회 '국제전자제품박람회'(CES 2026)를 통해 인공지능(AI)과 로봇 산업이 중장기 핵심 성장 산업으로 확고히 자리매김했다며 관련 밸류체인 전반에 투자하는 'RISE AI&로봇 ETF'를 투자 대안으로 제안한다고 13일 밝혔다.

최근 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서는 기존 소프트웨어 중심 AI 기술이 로봇·자동화 기기 등 물리적 하드웨어와 결합하는 피지컬 AI(Physical AI)로 급속히 진화하고 있다는 평가가 이어졌다. 휴머노이드 로봇을 비롯한 차세대 로봇 기술이 산업 전반으로 확산하면서 AI와 로봇을 동시에 아우르는 투자 전략에 대한 관심은 더 높아질 기세다.

2023년 상장한 'RISE AI&로봇 ETF'는 휴머노이드 로봇 관련 상품으로 로봇의 두뇌에 해당하는 AI 소프트웨어와 몸통 역할의 하드웨어를 아우르는 핵심 밸류체인 전반에 투자한다. AI, 로봇·자동화, 반도체·전자제품, 바이오 산업 등 혁신 산업 전반에 걸쳐 성장 수혜가 기대되는 기업에 분산 투자하는 것이 특징이다.

기존 국내 로봇 ETF가 대형주 중심의 포트폴리오를 구성한 것과 달리 RISE AI&로봇 ETF는 코스닥 종목 비중을 80% 이상으로 확대해 AI·로봇 산업 내 성장주와의 연동성을 강화했다. 중소형 성장 기업까지 폭넓게 담아내며 차별화를 추구한다.

기초지수인 'iSelect AI&로봇지수'는 종목 편입 시 매출 관련도 기준을 적용해 산업 관련도가 높은 순수 AI·로봇 기업들로 구성한다. 총 36개 종목 가운데 AI 산업비중은 51%, 로봇 산업비중은 49%로 균형 있게 배분했다.

대표 편입종목으로는 현대오토에버(6.09%), NAVER(5.94%), 두산로보틱스(5.61%), 레인보우로보틱스(4.83%), 에스피지(4.77%), LG씨엔에스(4.70%), 에스오에스랩(4.60%) 등이 있다.

운용 성과도 눈에 띈다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 최근 6개월 수익률 30.46%, 1년 수익률 50.30%를 기록하며 AI·로봇 산업 성장 흐름을 효과적으로 반영하고 있다.





이도진 KB자산운용 매니저는 "CES 2026을 통해 확인한 것처럼 AI와 로봇은 단기 유행이 아닌 중장기 핵심 산업으로 자리 잡아가고 있다"며 "RISE AI&로봇 ETF는 AI와 로봇 산업 전반에 동시 투자하고자 하는 투자자에게 2026년 트렌드를 반영한 대표적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

