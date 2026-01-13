"건강한 줄 알았는데" 한국인 암 6%는 밥상 탓…암 기여 1위 음식은?

암 발생 6%, 사망 5.7% 식습관 관련

염장 채소 영향 가장 커

한국에서 발생하는 암의 약 6%, 암 사망의 약 5.7%가 식습관과 관련돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 짠 채소 섭취와 채소·과일 섭취 부족이 주요 요인으로 지목됐다.

한국인 밥상의 모습을 AI로 만든 이미지

최근 서울의대 예방의학교실, 서울대 식품영양학과 공동 연구팀은 국제학술지 '역학과 건강'(Epidemiology and Health)에 게재한 논문을 통해 2015년부터 2030년까지 한국인의 식습관이 암 발생과 사망에 기여하는 비중을 분석한 결과를 밝혔다.

연구팀은 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 식품 섭취 수준과 노출률, 상대위험도(RR)를 활용해 암 발생과 사망의 인구집단기여위험도(PAF)를 추정했다. 식습관과 암 발생 사이에는 15년의 잠복기가 있다고 가정했으며, 상대위험도는 국내 코호트 연구와 환자-대조군 연구를 종합한 메타분석 결과를 적용했다.

연구 결과, 2020년 기준 국내 전체 암 발생의 6.08%, 암 사망의 5.70%가 식습관에 기인한 것으로 분석됐다.

위암 연관성 두드러져…남성 더 큰 영향

구체적으로 염장 채소 섭취가 암 발생의 2.12%, 암 사망의 1.78%를 차지해 가장 큰 비중을 보였다.

특히 염장 채소 섭취는 위암과의 연관성이 두드러졌는데, 식습관과 관련된 암 발생 사례 가운데 위암이 차지하는 비중은 44%를 넘었고, 사망에서도 37% 이상을 차지했다. 이는 김치를 비롯한 염장 채소가 식탁에 거의 매 끼니 오르는 한국인의 식생활 특성이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

브로콜리, 시금치, 양배추 등 비전분 채소와 과일 섭취 부족 역시 암 발생과 사망에 각각 1.92%, 2.34% 기여한 것으로 나타났다.

식습관의 영향은 남성이 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 남성 암 발생의 8.43%, 사망의 7.93%가 식습관과 연관됐고 여성은 각각 3.45%, 2.08%였다.

반면 붉은 고기와 가공육의 과다 섭취로 인한 암 발생 및 사망의 기여도는 각각 1% 미만으로 상대적으로 낮았다.

"암 부담을 줄이려면 식생활 관리해야"

연구팀은 염장 채소 섭취와 관련된 암 기여 비중이 2030년에는 1.17%까지 크게 낮아질 것으로 전망했다. 다만 채소와 과일 섭취 부족과 관련된 기여도는 향후에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했다.





연구팀은 "식습관이 국내 암 발생과 사망에 상당한 영향을 미치고 있는 것이 확인됐다"며 "염장 채소 섭취를 줄이고 비전분 채소와 과일 섭취를 늘리는 식단이 암 예방에 도움이 될 수 있다"고 말했다. 그러면서 "암 부담을 줄이기 위해 식생활 변화에 대한 지속적인 관찰과 관리가 필요하다"고 덧붙였다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

