위약금 면제 종료 D-1…총 26만명 떠난 KT, 막판 역대급 번호이동

12일 하루 기준 5만명 넘게 빠져나가

KT 해지 고객 4명 중 3명은 SKT 선택

KT 해지 고객에 대한 위약금 면제 조치 종료를 하루 앞둔 12일 KT 이탈자가 처음으로 5만명을 넘어섰다.

13일 통신업계에 따르면 전날 번호이동 건수와 KT의 하루 이탈 고객 수는 위약금 면제 시작 후 역대급을 기록했다. 주말을 거치면서 월요일인 이날 총 번호이동 건수는 9만건을 돌파하며 KT 위약금 면제 기간 동안 가장 높은 이동을 기록했다.

KT의 하루 이탈 고객수 역시 지난해 12월 31일 위약금 면제 후 처음으로 5만 명을 넘어선 5만579명으로 집계됐다. 주말 개통분이 몰리면서 전날 오전 10시 이후 트래픽이 몰리며 전산 오류가 발생하기도 했다.

KT 해지 고객의 4명 중 3명은 SKT를 택하고 있다. SKT는 지난해 4월 19일부터 7월 14일 사이 SKT 회선을 해지한 고객이 재가입할 경우 가입 연수와 멤버십 등급을 해지 전으로 원상 복구해주는 프로그램을 운영하고 있다.

KT의 누적 이탈 고객은 총 26만6782명을 기록했다.





이날은 위약금 면제 기간 마지막 날로, 업계는 막판 대규모 고객 이탈 현상이 이어질 것으로 보고 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

