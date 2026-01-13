삼성전자, 대화면에서 즐기는 기타 레슨 '펜더 플레이 TV' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성 AI TV 생태계에 교육 플랫폼 합류

세계적 악기 브랜드…록 거장들의 애용품 제작

대화면 기반의 몰입형 학습 경험

집에서도 기타 레슨 받아

기초 레슨부터 '잼 모드' 합주까지

'AI 스크린 통한 학습 경험' 제공

삼성전자가 세계적인 악기 브랜드 '펜더'와 손잡고 자사의 TV를 통해 기타 학습 플랫폼인 '펜더 플레이 TV' 앱을 선보인다고 13일 밝혔다.

삼성전자 모델이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 'CES 2026'에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 기타 학습 플랫폼 '펜더 플레이'를 체험하고 있다. 삼성전자

펜더 플레이 TV 앱은 올해 출시된 TV와 스마트 모니터에서 상반기 중 서비스된다. 이전 모델들은 향후 업데이트를 통해 순차적으로 지원할 예정이다.

이번 협업으로, 소비자들은 거실의 대화면 TV를 통해 전문적인 악기 교육을 보다 몰입감 있게 경험할 수 있을 것으로 보인다.

이 플랫폼은 특히 기존 모바일이나 태블릿의 작은 화면에서 벗어나 TV의 고화질 디스플레이와 사운드 시스템을 활용해 실제 강사와 마주 보고 있는 듯한 생생한 학습 환경을 제공하는 것이 특징이다.

펜더는 1946년 미국에서 설립된 악기 전문 제조업체다. 기타, 베이스, 앰프 등을 만든다. 에릭 클랩튼, 커트 코베인, 버디 홀리 등 록 거장들의 애용품을 만든 세계적인 기타 명가다.

펜더 플레이 TV는 펜더가 기타 입문자의 90%가 중도에 포기한다는 데이터를 바탕으로 설계됐다. 삼성 TV 사용자들은 앱을 통해 일렉트릭 기타, 어쿠스틱 기타, 베이스, 우쿨렐레 중 원하는 악기를 선택해 체계적인 커리큘럼을 따라 배울 수 있다.

또 펜더 플레이 TV는 기타를 처음 연주하는 사람도 쉽게 배울 수 있도록 기타 잡는 방법, 기타 조율하는 방법, 코드 연주하는 방법, 타브(Tab) 악보 보는 방법, 반복되는 기타 멜로디 패턴인 리프 연주하는 방법 등에 대한 동영상도 있다.

'펜더 플레이' 시연 장면. 삼성전자

TV 스크린을 배경삼아 가상 무대에서 합주하는 듯한 경험을 주는 '잼 모드'는 사용자들의 연주 즐거움을 극대화한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 부사장은 "이제 삼성 TV는 단순한 콘텐츠 시청 도구를 넘어 배움과 자기계발, 즐거움이 공존하는 홈 라이프의 중심 플랫폼으로 진화했다"며 "악기 연주가 삼성 TV를 통해 일상에 자연스럽게 스며들 수 있게 펜더와의 협업을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.





클리프 킴 펜더 플레이 TV 사업부장은 "삼성 TV의 압도적인 화질과 대화면을 통해 펜더 플레이 TV의 혁신적인 인터랙티브 레슨을 제공하게 되어 기쁘다"며 "이번 파트너십은 전 세계 음악 애호가들이 집 안에서 가장 편안하고 효과적으로 악기를 배울 수 있는 최고의 기회를 선사한 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

