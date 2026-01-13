AI인프라 기업 '에이더엑스' 100억원 투자 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업 데이터 보안 자체 AI인프라 기술력 보유

스마일게이트인베, 알토스, KDB 등 투자사 참여

인공지능(AI) 인프라 솔루션 전문기업 에이더엑스(AiderX)가 총 100억원 규모의 프리(Pre) A 투자를 유치했다고 13일 밝혔다. 이번 라운드엔 스마일게이트인베스트먼트와 알토스벤처스, 한국산업은행 등이 투자자로 참여했다.

에이더엑스는 기업 내부 데이터 환경에서 작동하는 '고객 행동 예측 AI 인프라'를 개발한다. 에이더엑스의 핵심 솔루션은 기업 시스템 내부에 직접 설치돼 구동된다는 점이 특징이다. 이 솔루션은 고객 실시간 행동 패턴을 학습하고 구매, 이탈, 클릭 등 고객의 '다음 행동'을 예측한다.

AD

이번 투자는 에이더엑스가 최근 기업들의 주요 화두인 '데이터 보안'과 'AI 내재화' 수요를 공략했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 외부 공용 모델에 의존할 경우 발생할 수 있는 데이터 유출 우려나 과도한 비용 부담 없이, 각 기업의 독자적인 데이터 환경에서 AI 모델을 운영할 수 있는 구조를 갖췄기 때문이다.





AD

김광섭 에이더엑스 대표는 "이미 광고 영역에서 고객 행동 예측 기술을 도입해 실제 매출 증대 효과를 검증했다"며 "앞으로 금융, 콘텐츠 등 데이터 보안이 중요한 모든 산업군으로 확장을 가속화하고, 비즈니스 성과로 직결되는 '범용 AI 인프라'로서 표준을 만들어가겠다"고 말했다. 에이더엑스는 이번에 확보한 자금을 바탕으로 우수 인재 영입에도 적극적으로 나설 계획이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>