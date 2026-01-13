광주시, 주민 주도 '인권마을' 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차별·폭력없는 마을 목표로 공모

23일 5·18교육관서 사업 설명회

주민이 주도하는 인권 실천을 통해 차별 없는 마을을 만들기 위한 공모가 시작됐다.

광주광역시는 마을공동체가 일상 속 인권 문제를 스스로 발굴·해결하도록 지원하는 '2026년 인권마을 만들기 사업' 공모를 추진한다고 13일 밝혔다. 이 사업은 2013년부터 이어온 광주형 마을 공동체 인권 사업이다.

광주광역시 청사. 송보현 기자

광주시는 올해 총 1억2,600만원을 들여 15개 안팎의 마을을 선정한다. 참여 마을 경험과 역량에 따라 시작(1~2년차)·정착(3~4년차)·확산(5년차 이상) 단계로 나눠 운영하며, 단계별 과제 제시와 차등 지원으로 실천 역량을 강화한다.

참여 마을은 '소외와 차별 없는 인권마을' 또는 '폭력에 반대하는 인권마을' 가운데 하나를 목표로 정해 사업을 추진한다. 선정 단체는 공통사업으로 마을 내 불평등·차별 또는 폭력 실태 조사, 인권 의제 선정과 실천 활동, 월 1회 인권마을 네트워크 운영에 참여한다.

광주시는 오는 23일 서구 치평동 5·18민주화운동교육관에서 사업설명회를 열어 추진 방향과 단계별 지원 내용, 사업계획서 작성 방법을 안내한다. 설명회 미참석 단체는 공모 대상에서 제외된다.



사업은 6월부터 12월까지 진행된다. 사업계획서 접수는 2월 9~13일이며, 세부 내용은 광주시 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있다.





정신옥 인권평화과장은 "주민이 일상의 문제를 인권의 언어로 풀어내고 공동체의 힘으로 해결해 가는 과정"이라며 "마을 단위 인권 실천이 지역 전반으로 확산하도록 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

