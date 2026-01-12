中, 트럼프 '이란 개입' 언급에 "내정간섭·무력사용 반대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 "미국의 내정 간섭 반대"

이란 시위 전국 확산 속 미·중 입장차 부각

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 반(反)정부 시위와 관련해 '강력한 선택지'를 검토하고 있다고 언급한 가운데, 중국은 미국의 내정 간섭에 반대한다는 입장을 밝혔다.

연합뉴스

마오닝 중국 외교부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 "우리는 다른 국가의 내정에 간섭하는 것에 일관되게 반대해왔고, 각국의 주권과 안전(안보)은 응당 충분히 보호돼야 한다고 주장해왔다"며 "국제 관계 중에 무력을 사용하거나 무력을 사용하겠다고 위협하는 것에도 반대해왔다"고 말했다.

이어 마오 대변인은 "각국이 이 지역의 평화·안정에 이로운 일을 많이 하기를 희망한다"고 덧붙였다.

그는 트럼프 대통령이 이란 전역으로 확산한 시위와 관련해 군사적 개입 가능성을 시사한 데 대한 중국의 입장을 묻는 질문에 이같이 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 2주째 이어지고 있는 이란 시위에 대해 사안을 심각하게 보고 있으며, 군도 이 사안을 살펴보고 있다고 밝혔다. 또 여러 강력한 선택지를 살펴보고 있으며 조만간 결정을 내릴 것이라고 언급했다.

트럼프 대통령은 이란 정권의 보복 위협에 관한 질문에는 "만약 그들이 그렇게 나온다면, 우리는 그들이 한 번도 겪어보지 못한 수준으로 타격할 것"이라고 답했다.

2주 전 경제난에 대한 항의로 시작된 이란 시위는 현재 전국적인 반정부 봉기로 확산한 상태다.

미국에 기반을 둔 인권 단체 인권운동가통신(HRANA)에 따르면, 지금까지 시위 과정에서 어린이 8명을 포함해 최소 544명이 숨졌으며, 이 가운데 496명은 시위대, 48명은 보안군으로 집계됐다. 일부에서는 사망자가 2천 명을 넘을 수 있다는 분석도 나온다.





마오 대변인은 중국은 이란 정부와 국민이 현재의 어려움을 극복하고 국가 안정을 유지할 수 있기를 바란다고 밝혔다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

