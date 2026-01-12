靑 "이 대통령, 16일 여야 지도부 오찬 간담회…국힘 참석해주길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병욱 정무비서관 브리핑

9일 7개 정당 지도부 초청

국민의힘, 아직 답변 없어

김병욱 청와대 정무비서관이 12일 청와대 춘추관에서 정당 지도부 오찬 간담회 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 16일 청와대에서 여야 지도부를 초청해 오찬 간담회를 갖는다.

김병욱 청와대 정무비서관은 12일 오후 춘추관 브리핑에서 이같이 밝혔다. 김 비서관은 "이번 오찬 간담회는 새해를 맞아 국정 운영의 주요 방향을 공유하고 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의할 계획"이라고 말했다.

참석 대상은 더불어민주당과 국민의힘, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당의 당대표 및 원내대표다. 초청 제안은 지난 9일 이뤄졌다고 한다. 다만 김 비서관은 "국민의힘에서는 오찬 제안에 아직 답변이 없다"고 전했다. 개혁신당은 이준석 당대표의 해외 출장으로 인해 천하람 원내대표만 참석할 계획이다.

오찬 간담회 주제는 따로 제한하지 않기로 했다. 김 비서관은 국민의힘 지도부가 간담회에서 검찰개혁이나 특검법과 관련한 입장을 밝히는 것 역시 "환영한다"고 언급했다. 김 비서관은 "정당마다 생각이 다를 수 있고 목표가 같더라도 과정과 절차가 다를 수 있어 충분히 존중한다"며 "오찬 간담회에 참석해주기를 바란다"고 언급했다.

김 비서관은 "지난해는 무너진 경제와 민생을 다시 일으켜 세우는 회복과 성장의 시간이었다"면서 "올해는 국민이 체감할 수 있는 구체적인 변화를 만들고 국가 대도약의 기반 구축에 국정 동력을 집중하겠다는 뜻을 밝히고, 이에 대한 정치권의 협력을 당부할 예정"이라고 설명했다.





한편 김 비서관은 이날 한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 중대범죄수사청 및 공소청 설치법안에 당정 이견이 있다고 밝힌 것에 대해 "실수가 있다고 인정한 것으로 안다"며 "당정 이견은 없다"고 일축했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

