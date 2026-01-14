본문 바로가기
[Why&Next]피자헛, 운명의 날 'D-1'…프랜차이즈 업계 초비상

한예주기자

입력2026.01.14 07:14

시계아이콘02분 08초 소요
피자헛 차액가맹금 대법원 판결
프랜차이즈 업계 긴장 최고조
부정적인 전망 주 이뤄
수익 구조 흔들릴까 촉각

한국피자헛 가맹점주들이 본사를 상대로 제기한 차액가맹금 반환 소송의 대법원 판결을 앞두고 프랜차이즈 업계의 긴장감이 최고조에 달했다. 외식업계가 원가상승과 소비둔화의 이중고를 겪고있는 가운데 가맹점주들이 연이어 승소한 하급심 판결이 확정될 경우 프랜차이즈 업계의 수익구조가 흔들리는 탓이다. 일각에서는 가맹점주들이 패소한 맘스터치 사례를 꼽으며 희망회로를 돌리지만, 낙관하기 어렵다는 분위기가 지배적이다.


14일 업계에 따르면 피자헛 가맹점주들이 본사를 상대로 제기한 차액가맹금 반환 청구 소송의 상고심 판결이 15일 내려진다. 이번 소송은

피자헛 가맹점주들이 본사가 로열티를 받으면서 계약서에 명시되지 않은 차액가맹금까지 부당하게 취득했다고 주장하며 2020년12월 반환 소송을 제기하며 시작됐다.


1심과 2심 재판부는 모두 가맹점주들의 손을 들어줬다. 특히 서울고등법원은 지난해 항소심에서 "사전 합의 없이 징수한 차액가맹금은 부당이득에 해당한다"며 본사가 가맹점주들에게 약 210억원을 반환하라고 판결했다. 이는 1심 판결액인 75억원보다 세 배 가까이 늘어난 규모다. 해당 판결 여파로 피자헛은 자금 압박을 겪으면서 지난해 11월 기업회생 절차를 신청했다.



피자헛. 연합뉴스
국내 프랜차이즈 핵심 수익 '차액가맹금' …17개 브랜드서 줄소송

차액가맹금은 가맹본부가 원·부자재를 공급하면서 남기는 유통 마진을 뜻한다. 국내 프랜차이즈 본사는 매출에 연동된 로열티보다 필수품목 유통 마진이 주요 수익원인 경우가 대부분이다. 국내 가맹본부의 약 90%가 차액가맹금에 의존하며, 계약서에 구체적인 마진율을 명시하지 않고 관행적으로 운영된 사례도 적지 않다.


실제 가맹사업법은 가맹금의 한 형태로 차액가맹금을 인정하고 있다. 하지만 피자헛의 항소심 판결에서 가맹본사가 차액가맹금을 수령하기 위해선 반드시 가맹점주와 합의가 필요하다고 판단하면서 차액가맹금을 둘러싼 분쟁은 업계 전반으로 확산됐다.


한국프랜차이즈산업협회에 따르면 현재까지 총 17개 브랜드에서 2491명의 가맹점주가 차액가맹금 관련 소송을 진행했다. 2020년 피자헛 가맹점주 94명을 시작으로 롯데슈퍼·롯데프레시(110명), BHC(327명), 배스킨라빈스(417명), 투썸플레이스(273명), 맘스터치(221명), 버거킹(60명), 명륜진사갈비(17명) 등이 해당된다. 협회 측은 "지난해 7월 명륜진사갈비 소송 이후 현재까지 신규 소송은 없는 것으로 집계됐다"고 설명했다.


[Why&Next]피자헛, 운명의 날 'D-1'…프랜차이즈 업계 초비상

"맘스터치 부당이익금 반환 소송과 결이 달라" 

일각에서는 맘스터치 소송 사례를 근거로 이번 대법원 판결에서 결과가 뒤집힐 가능성을 점치고 있다. 맘스터치는 2024년 1심에 이어 지난해 8월 21일 항소심에서도 일부 가맹점주들이 제기한 부당이득금 반환청구 소송에서 승소했다.


서울고등법원 제14-2민사부는 "물대 인상 과정에 실체적·절차적 하자가 존재하지 않는다"며 "가맹본부의 가격 인상은 경영상 필요에 따른 합리적 판단"이라고 판시했다. 싸이패티 등 원재료 공급가격 인상을 통한 부당이득 취득 의혹도 받아들여지지 않았다.


하지만 맘스터치 사례는 차액가맹금 구조 자체를 문제 삼기보다, 개별 원재료 가격 인상의 정당성과 절차를 판단한 사안에 가깝다는 평가다. 업계 한 관계자는 "맘스터치는 물대 인상이 경영상 판단의 범위에 속하는지가 쟁점이었지만, 피자헛은 차액가맹금이 가맹계약의 핵심 조건으로 충분히 인식됐는지를 다투는 사건"이라며 "같은 차액가맹금 소송이라도 법원이 바라보는 문제의 결이 다를 수밖에 없다"고 말했다.


맘스터치 이태원점 전경. 맘스터치

정부가 차액가맹금을 가맹본사의 '숨은 수익금'으로 보고 관련 규제를 강화하고 있다는 점도 부담이다. 공정거래위원회는 2018년 가맹사업법 시행령 개정을 통해 정보공개서에 차액가맹금 관련 정보를 기재하도록 규정한 데 이어 지난해 7월 또다시 가맹사업법을 개정해 계약서에 필수 품목과 관련한 공급가 산정 방식을 명시하도록 했다.


"남는 게 없다"…외식업계 커지는 위기감

대법원이 피자헛 차액가맹비에 대한 원심을 확정할 경우 과거 차액가맹금을 수취했던 다른 프랜차이즈 소송에서도 적용될 수 있다. 원재료 가격과 인건비 압박이 거제진 가운데 물류 마진까지 줄어들 경우 프랜차이즈 본사의 수익 모델이 흔들릴 수 있다는 위기감이 확산되는 이유다. 프랜차이즈 업계 관계자는 "이미 매출이 늘어도 남는 게 없는 구조"라며 "차액가맹금에 제동이 걸리면 본사 입장에서는 선택지가 거의 없다"고 말했다.


이미 일부 본사들은 상고심 결과와 무관하게 계약 구조 점검에 나선 상태다. 차액가맹금 관련 조항을 보다 구체화하거나, 원·부자재 가격 산정 방식에 대한 설명을 강화하는 방안이 검토되고 있다. 다만 업계에서는 실행 부담이 만만치 않다는 반응이 나온다. 또 다른 관계자는 "체력이 남아 있는 곳은 대비라도 할 수 있지만, 그렇지 않은 본사들은 결과와 상관없이 압박이 현실화될 수 있다"며 "피자헛 사례는 특정 기업의 문제가 아니라 외식 프랜차이즈 전반의 취약한 구조를 드러낸 사건으로 받아들이고 있다"고 전했다. 또 다른 관계자는 "신규 소송은 잠잠하지만 분쟁의 불씨가 완전히 꺼졌다고 보기는 어렵다"며 "피자헛 상고심 결과가 나오기 전까지는 어느 본사도 안심하기 어려운 상황"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

