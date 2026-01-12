기장 정관주민자치회, 정관읍 저소득계층 성금 900만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'사랑의열매' 취약계층 복지사업 지원

기장군 정관읍행정복지센터(읍장 송영종)는 최근 ㈔정관주민자치회(이사장 강영호)가 저소득계층 지원을 위해 성금 900만원을 기탁했다고 12일 전했다.

㈔정관주민자치회는 2007년 설립 이후 정관읍 주민의 편익 증진과 복지 향상을 목표로 다양한 주민자치 및 지역공동체 사업을 꾸준히 추진, 매년 이웃돕기 성금과 성품 기탁을 통해 나눔 문화 확산과 지역 화합에 앞장서고 있다.

강영호 이사장은 "회원들의 뜻을 모아 성금을 기탁하게 됐다"며 "이번 나눔이 정관읍 주민 모두에게 작은 온기가 되어 따뜻한 한 해를 보내는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

송영종 정관읍장은 "지역사회를 위해 따뜻한 마음을 전해주신 사단법인 정관주민자치회에 깊이 감사드린다"며 "자발적인 나눔에 동참해 주시는 많은 분들과 함께 더 살기 좋은 행복한 정관읍을 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이날 기탁된 성금 900만원은 사랑의 열매를 통해 정관읍 취약계층 복지 증진을 위한 정관읍지역사회보장협의체 특화사업비로 사용될 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

