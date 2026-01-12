'극한 추위' 유럽…항공기 결항·인명피해 속출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 한파 피해 속출

AP통신·가디언 등 보도

영국 스코틀랜드의 A93 국도 진입을 막는 표지판이 11일(현지시간) 설치돼 있다. 로이터연합뉴스

핀란드를 비롯해 유럽 곳곳에서 혹한으로 인한 피해가 속출하고 있다. 항공편이 취소되거나 여객선과 열차 운행 중단 등 교통편이 일제히 차질을 빚는 동시에 눈사태가 직접적인 원인으로 추정되는 인명피해까지 발생했다.

11일(현지시간) AP통신과 가디언 등에 따르면 이날 혹한으로 인해 항공기 얼음 제거 작업이 어려워지면서 핀란드 북부 라플란드 지역의 키틸래 공항에서 출발하는 항공편이 모두 취소됐다. 이로 인해 스키와 오로라 관광 등을 목적으로 방문한 관광객 수천 명의 발도 묶였다.

다음날인 12일까지 항공편 취소는 계속될 것으로 전망된다. 핀란드 기상청은 12일 이 지역 기온이 영하 40도까지 떨어질 것으로 예보했다.

독일의 경우 열차와 여객선 운행이 줄줄이 이어졌다. 지난 9일 폭설로 인해 국영 철도 도이체반이 북부 지역에서의 모든 열차 운행을 중단했다. 곳곳에서 버스 운행도 중단됐으며 바이에른주에서는 자동차가 빙판길에 미끄러져 난 사고로 사망자도 발생했다. 니더작센주에서는 북해 연안 여객선 운항이 강한 바람으로 인해 대부분 중단됐다.

아울러 독일 당국은 서부 노르트라인-베스트팔렌주 전역의 도로에 결빙이 예보됨에 따라 12일 모든 학교가 휴교하고 온라인 수업으로 전환한다고 밝혔다. 스코틀랜드 북부 지역에서도 폭설의 영향으로 지난 9일 학교 250개교 이상이 휴교했다.

에스토니아와 리투아니아에서는 눈보라가 예상되면서 당국이 운전자들에게 불필요한 이동은 미뤄달라고 당부했으며 라트비아에서는 서부 지역에 폭설 경보가 발령됐다.

프랑스와 영국에서는 지난 9일 강풍과 눈·비를 동반한 겨울 폭풍이 몰아쳐 수천가구가 정전됐다. 프랑스 노르망디 지역에서는 정전 피해가 집중됐으며 9일 낮 12시 기준으로 약 32만가구가 피해를 봤다. 영국에서는 남서부 지역에서 5만7000가구가 정전됐다고 전력회사 내셔널그리드가 밝혔다.





프랑스 알프스에서는 스키를 타던 남성이 눈사태로 사망하는 일이 발생했다. 알프스의 사부아 지역에 위치한 라 플라뉴 스키장은 50대로 추정되는 한 영국인 남성이 11일 스키를 타다 눈사태로 사망했다고 밝혔다. 스키장 측은 이 남성이 2.5ｍ 높이의 눈더미 아래에서 발견됐으며 눈사태 발생 당시 정규 코스를 벗어난 곳에서 스키를 타고 있었다고 전했다.





