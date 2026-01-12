부산항만공사-부산중부경찰서, 공공계약 사기 ‘선제 차단’ 머리 맞댔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 사칭 물품구매 사기 재확산 대응… 선제적 예방체계 구축 나서

공공계약을 노린 지능형 사기가 갈수록 교묘해지는 가운데, 부산항만공사와 부산중부경찰서가 예방 중심의 공조에 나섰다.

부산항만공사(사장 송상근)는 지난 9일 부산항만공사 본사 사옥에서 부산중부경찰서 수사지원팀과 함께 공공기관 공공계약 사기 예방을 위한 간담회를 개최했다.

부산항만공사가 부산중부경찰서와 공공계약 사기 예방 간담회를 갖고 있다. 부산항만공사 제공

이 간담회는 최근 공공기관 직원을 사칭해 물품 구매를 요구하는 사기 시도가 다시 증가하는 추세에 따라, 부산경찰청 치안정보과의 주선으로 피해 예방을 위한 선제 대응 방안을 마련하고자 추진됐다. 해당 사기 수법은 공사 계약담당자의 정보를 사전에 파악한 뒤 이를 악용해, 거래업체를 상대로 대리구매나 선입금 등을 요구하는 방식으로 이뤄지고 있는 것으로 파악된다.

간담회에서 부산중부경찰서 수사관은 "공공기관에 대한 신뢰를 악용한 범죄로, 소상공인을 비롯한 국민경제에 직접적인 피해를 주는 만큼 각별한 주의와 신속한 대응이 필요하다"고 강조했다.

이에 대해 부산항만공사 정원동 경영부사장은 "공공기관 직원이 외부 업체에 대리구매나 선입금을 요청하는 경우는 절대 없다"며 "유사 사례를 접했을 경우 실제 피해가 발생하지 않았더라도 추가 피해 확산을 막기 위해 즉시 경찰에 관련 사실을 신고해 달라"고 당부했다.





부산항만공사는 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 공공계약 사기 예방과 피해 최소화를 위한 대응 체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.





