이자벨 파우스트·알렉산더 멜니코프 듀오, 14년 만에 내한공연

오는 2월4일 예술의전당 콘서트홀

최고의 듀오로 꼽히는 바이올리니스트 이자벨 파우스트와 피아니스트 알렉산더 멜니코프가 오는 2월4일 예술의전당 콘서트홀에서 듀오 공연을 한다. 파우스트와 멜니코프 듀오의 내한 공연은 2012년 이후 14년 만이다.

파우스트는 현존 최고의 바이올리니스트 중 한 명으로 고전에서 현대에 이르기까지 폭넓은 레퍼토리를 자신만의 미학으로 재해석해 왔다. 악보에 관한 철저한 연구와 투명한 음색, 그리고 지적인 통찰이 돋보이는 연주로 입지를 다졌다.

멜니코프는 전설적인 피아노 거장 스비아토슬라프 리히터의 찬사를 받았던 피아니스트로 섬세한 음색과 구조적 통찰을 겸비한 해석으로 유명하다. 고전ㆍ낭만 레퍼토리뿐 아니라 20세기 음악에 대한 깊은 이해로, 파우스트와 함께한 수많은 음반을 녹음하며 독보적인 음악적 동반자로 활동해 왔다.

바이올리니스트 이자벨 파우스트(왼쪽)와 피아니스트 알렉산더 멜니코프 [사진 제공= 예술의전당, (c)Marco Boggreve]

두 연주자는 오랜 기간 축적해 온 음악적 신뢰를 바탕으로, 작품의 내적 구조와 정서를 치밀하게 드러내는 무대를 선보일 예정이다. 이번 예술의전당 무대에서는 20세기 초 음악의 미학과 실험정신을 집약적으로 조망하는 작품들을 연주한다. 기존 형식의 한계를 확장해 새로운 음악 언어를 모색했던 4명의 작곡가를 조명한다.

첫 곡 프로코피예프의 '다섯 개의 멜로디'는 본래 성악을 위해 쓰인 작품으로, 서정성과 절제된 감성이 돋보이는 선율을 통해 현대적 감각을 드러낸다. 이어지는 쇼스타코비치의 '소나타 G장조'는 작곡가 말년의 내면적 성찰이 응축된 작품으로, 긴장감과 절제된 감정이 교차하는 섬세한 아름다움을 지닌 곡이다. 첫 곡 프로코피예프의 작품과 신선한 대비를 이룬다.





2부에서는 가까운 친구였던 쇤베르크와 부소니의 작품을 통해 20세기 음악의 실험성과 확장을 조망한다. 쇤베르크의 '환상곡'은 12음 기법 위에 특유의 밀도와 후가 작품 특유의 자유로운 형식을 통해 새로운 음악적 언어를 제시한다. 부소니의 '소나타 2번'은 낭만과 근대의 경계를 잇는 거대한 구조 속에서 사유의 깊이를 확장한다.





