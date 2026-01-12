"국민이 체감하는 정책"…복지부 36개 산하기관 업무계획 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 건보공단·심평원 이어 14일엔 질병청 등 보고

대한민국 대도약 원년을 위한 속도감 있는 업무추진 당부

보건복지부는 12일 국민건강보험공단·건강보험심사평가원 등 11개 기관을 시작으로 14일 질병관리청, 국민연금공단·한국사회보장정보원 등 양일간 '복지부 산하기관 업무보고회'를 개최한다고 밝혔다.

AD

이번 보고회는 지난해 12월 대통령 업무보고의 연장선에서 그간의 업무 성과를 공유하고, 기관별 당면 과제와 개선 계획 등을 면밀히 점검하기 위해 마련됐다.

우선 질병관리청과 국민건강보험공단·국민연금공단 등 28개 공공기관, 중앙사회서비스원 등 7개 유관기관은 '기본이 튼튼한 복지강국, 국민 모두가 행복한 대한민국' 달성을 위해 각 기관의 중점 추진과제를 보고한다.

질병청은 방역·의료 통합대응체계 구축 등 위기관리체계를 고도화하고, 메신저리보핵산(mRNA) 백신 플랫폼 국산화 등 백신·치료제 자급화를 추진한다. 희귀질환자 의료비 지원사업을 확대하고, 기후 위기에 대비해국민 건강 영향 감시체계를 강화한다.

국민건강보험공단은 사무장병원 등 불법 개설 의료기관으로부터 국민 건강을 보호하고 건강보험 재정 누수를 방지하기 위해 특별사법경찰권한을 도입할 계획이다. 또 돌봄에 대한 국가책임 강화를 위해 통합판정체계 본사업을 추진하고, 통합재가서비스·재택의료센터 확대 및 요양보호사 처우 개선도 지원한다.

건강보험심사평가원은 국민 의료비 부담 완화를 위한 의료중심 요양병원 혁신 및 간병비 급여화 추진을 지원한다. 중증·응급 등 저평가 필수의료 수가 집중 인상과 공공정책 수가 확대 등 지역·필수·공공의료 기반도 강화한다.

국민연금공단은 촘촘한 소득보장체계 구축을 위해 저소득 지역가입자 보험료 지원 확대 및 소득 활동에 따른 노령연금 감액제도 개선 등 올해 시행되는 연금제도 정책들이 현장에 안착할 수 있도록 철저히 준비할 계획이다. 또 국민연금 기금의 수익률 제고를 위한 투자 다변화도 적극적으로 추진하는 한편, 발달장애인 및 치매 노인시범 대상 공공신탁 사업의 안착을 지원한다.

한국사회보장정보원은 대화형 인공지능(AI) 초기상담체계 신규 구축, 복지행정 AI 실증·시범사업 적용 등 AI·빅데이터 기반 복지 사각지대 발굴 및 지원체계를 강화한다. 아동수당 지급 대상 확대 및 위기아동·청년 맞춤형 지원 등 새로운 보건복지 정책의 원활한 집행을 위한 시스템을 구축한다.

한국보건산업진흥원은 우리 경제의 대도약 기반 마련을 위해 제약·의료기기 등 바이오헬스산업을 적극적으로 육성한다. AI 첨단 기술의 발전과 통상 규제 등 대외 환경의 급격한 변화에 대응해 혁신 역량을 갖춘 국내 바이오헬스 기업의 전주기 성장 지원체계를 구축한다. 5년 내 성과 창출이 가능한 바이오헬스 유망 분야를 발굴·지원하는 전략적 연구개발(R&D) 투자 지원체계도 마련한다.

국립중앙의료원은 응급·외상·감염병 등 미충족 필수의료 제공을 강화하고, 신축 이전 및 중앙감염병병원 건립 사업의 차질 없는 추진을 통해 공공의료 최상위 리더십을 확보할 계획이다. 근거 기반 공공보건의료 정책 수립을 위한 정책 역량 및 공공의료 인력양성 기능을 강화하고 광역응급의료상황실 기능 확대 및 모자의료 전달체계 개선 등 지역·필수·공공의료 강화도 뒷받침한다.





AD

정은경 복지부 장관은 "복지부가 수립한 정책이 국민이 일상에서 체감할 수 있는 성과로 이어지기 위해서는 산하기관들의 역할이 매우 중요하다"며 "오늘 논의된 사항을 속도감 있게 시행해 2026년을 대한민국 대도약 원년이 될 수 있도록 힘써 달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>