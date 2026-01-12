"청년인구 유출 방지 기여" … NH농협은행 경남본부, 신규직원 임용장 교부식 개최

우수한 지역인재 채용으로
지역경제 활성화 적극 기여
NH농협은행 경남본부는 12일 '6급 신규직원 임용장 교부식'을 열고 채용된 경남 출신 신규직원 37명에게 NH농협은행의 새로운 가족이 된 의미로 임용장과 농협 배지를 수여했다.
신규직원들은 지난 12월 15일부터 영업점 현장 조기 적응력과 대고객 마케팅 업무역량을 제고하기 위해 입문 교육을 실시한 데 이어 이날부터 경남 관내 영업점에 배치돼 후속 실무교육과 농협인의 자질을 갖추기 위한 멘토링 제도를 지원받는다.
권동현 본부장은" 경남의 우수한 인재들이 NH농협은행의 새로운 가족이 되어 경남의 미래를 함께 만들어 갈 수 있게 되어 매우 기쁘다. 우리 지역에서 최고의 금융인으로 성장해 나갈 수 있도록 NH농협은행 경남본부가 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 NH농협은행 경남본부는 지난 3년 동안 139명의 정규 직원을 채용하는 등 매년 우수한 지역인재를 채용하여 지역경제 활성화와 경남 청년인구 유출 방지에 기여하고 있다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>