부산에 아이 웃음 번진다… 부산교육청, ‘우리동네 자람터’ 16곳으로 확대 운영

부산형 지역 연계 돌봄 모델 확산



오는 21일까지 운영기관 모집

부산시교육청이 지역 밀착형 돌봄 공간 '우리동네 자람터'를 확대하며 교육의 경계를 넓힌다.

시 교육청이 부산형 돌봄 모델인 '우리동네 자람터'를 올해 16곳으로 확대 운영하며 지역 기반 돌봄 체계 강화에 나선다.

부산시교육청은 현재 기장·명지·정관 등 10곳에서 운영 중인 '우리동네 자람터'를 올해 16곳으로 늘려 운영하기로 하고, 오는 21일까지 운영기관을 모집한다고 밝혔다. 운영기관 신청은 지방보조금통합관리망인 '교육청 보탬e'를 통해 접수할 수 있으며, 서류심사와 면담 등을 거쳐 2월 중순 최종 선정 결과를 부산시교육청 누리집에 공고할 예정이다.

'우리동네 자람터'는 학교 내에서 수용하기 어려운 돌봄 수요를 지역사회가 함께 분담하는 부산형 지역 연계 돌봄 모델이다. 김석준 교육감 재임 시절인 2018년 전국 최초로 도입돼 운영되고 있으며, 학교 중심 돌봄을 넘어 지자체와 지역사회가 협력하는 '온 동네 초등 돌봄 체계'로 평가받고 있다.

이 사업은 아파트 커뮤니티 공간, 작은 도서관, 공공기관 등 지역의 유휴공간을 활용해 방과 후 돌봄 서비스를 제공함으로써, 돌봄 사각지대를 해소하고 학부모의 돌봄 부담을 덜어주는 데 목적이 있다.





김석준 부산시교육감은 "학교와 지역사회가 함께 아이를 책임지는 지역 맞춤형 돌봄인 '온 동네 초등돌봄 체계'를 통해 돌봄 사각지대를 해소하겠다"며 "학생과 학부모가 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 안전망 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자

