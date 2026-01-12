中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

무비자 입국 허가 늘고 위안화 강세
중국 해외여행 수요가 2026년에도 성장세를 이어가는 가운데 일본 여행 기피 현상은 지속될 것으로 예상됐다. 한국은 작년에 이어 올해도 최고 인기 관광지 중 한 곳으로 등극할 전망이다.
12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 여행 마케팅·기술 기업 차이나 트레이딩 데스크는 올해 중국인 해외 이동 횟수가 1억6500만~1억7500만회에 달할 것으로 전망했다. 이는 전년도 추산치(1억5500만회)보다 1000만~2000만회나 늘어난 규모다.
러시아와 튀르키예, 캄보디아 등이 중국인 대상 무비자 정책을 시행하거나 시행 계획을 추진하는 등 문턱을 낮추면서 여행 수요를 자극하고 있다고 SCMP는 분석했다. 작년 12월 중국 무비자 입국을 허용한 러시아는 올해 주요 관광지 중 한 곳이 될 것으로 업체는 관측했다.
여기에 최근 위안화 강세 현상도 상대적으로 여행 비용을 낮추는 효과가 있는 것으로 관측됐다. 모닝스타에 따르면 달러당 위안화는 이날 기준 6.98위안으로 1년 전(7.33위안)보다 4.81%나 하락했다. 위안화 가치가 그만큼 오른 셈이다.
당분간 중·일 관계 악화로 인한 일본 기피 현상은 지속될 것으로 추정됐다. 차이나 트레이딩 데스크의 최근 설문조사에 따르면 올해 일본을 찾는 중국인 관광객 수는 480만~580만명에 그칠 것으로 예상된다. 이는 전년(930만명)에 비하면 절반 수준이다.
이런 가운데 중국에서 가장 인기 있는 관광지는 같은 아시아권으로 접근성이 좋은 한국, 베트남, 태국이 될 것으로 전망됐다. 한국은 작년 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언으로 중일 관계가 악화한 후 싱가포르, 태국, 말레이시아, 베트남 등과 더불어 일본 대체 수요처로 반사 수혜를 누렸다.
