롯데마트, 설 선물세트 사전예약…상품군 절반은 5만원 미만 '가성비'

실속형 선물세트 강화

원물 시세 상승에도 주요 품목 가격 동결

롯데마트 제타서도 가성비 300여종 판매

온라인 전용 추가 혜택 마련

롯데마트는 다음 달 6일까지 올해 설 선물세트 사전 예약을 진행하면서 상품군 800여종 가운데 절반 이상을 5만원 미만 가성비(가격 대비 성능) 품목으로 구성했다고 12일 밝혔다.

과일 실속 세트는 명절 전통 품목부터 제철·수입 상품까지 폭넓게 마련했다. 대표적으로 '깨끗이 씻어나온 GAP 사과(11~12입)'와 '나주 청미래 배(7~9입)'를 엘포인트(L.POINT) 회원가로 3만9900원에 판매하고, '상주 곶감(福)(30입)'도 동일한 가격으로 선보인다. 사전예약 한정으로 운영되는 '청도 실속 반건시 곶감(20입)'은 2만9900원에 구매할 수 있다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 모델이 설 선물세트를 소개하고 있다. 롯데마트 제공

제철 만감류 세트도 풍성하다. '제주 한라봉(8~12입)'은 3만원대, '제주 레드향(8~13입)'과 '제주 천혜향(8~13입)'은 4만원대로 구성했다. '샤인머스캣(3입)'과 '미국산 오렌지(12입)', '이스라엘 자몽(12입)'은 모두 최종 혜택가 3만9900원에 제공한다.

견과류는 대표 원물인 아몬드 시세가 고환율 여파로 10% 이상 상승했음에도 세트 가격을 유지했다. 견과 매출 1위 상품 '매일견과 하루 한줌 80봉'은 2만9900원에 판매하며, 운영 물량도 지난해 설 대비 20% 확대했다. 대표 가성비 품목 '넛츠박스 매일견과 세트 20봉'은 1만9900원에 1+1 혜택을 제공한다. 이번 설에는 프리미엄 구성까지 5만원대로 선보인다. 피스타치오·피칸·건블루베리 등을 담은 고급 샘플러형 선물세트 '프리미엄 견과·건과 10종 컬렉션'을 5만9900원에 신규 출시한다.

수산에서는 평소 구매 부담이 큰 품목을 대상으로 엘포인트(L.POINT) 회원 프로모션을 통해 합리적인 구매 기회를 제공한다. 홍게 7마리로 구성한 '구룡포 데친 홍게 선물세트'는 50% 할인해 3만9950원에 판매하고, '파타고니아 생연어 선물세트'는 1만원 할인해 3만4900원에 제공한다. 완도 활전복 11마리를 담은 '한손가득 전복 선물세트 3호'는 최종 혜택가 4만9600원에, '코주부 프리미엄 와규 육포세트'는 40% 할인을 적용해 4만9740원에 만나볼 수 있다.

김 선물세트는 전 품목 가격을 동결해, 직전 추석과 동일가로 제공한다. '동원 들기름김 세트'는 9900원에 10+1 혜택을 제공하며, 녹차김과 돌미역을 함께 구성한 '성경 종합 F호'는 할인가 1만3900원에 판매한다. 더불어 캔 김 수요가 확대됨에 따라, 롯데마트는 단독 상품 '대천 곱창김 선물세트 6캔(25g*6캔)' 물량을 전년 대비 55% 늘리고 엘포인트 회원가 2만9900원에 내놓는다. 들기름김과 올리브 돌김을 함께 맛볼 수 있는 '동원 양반김 M80호'는 회원 할인가 1만9920원에 새롭게 선보인다.

롯데마트 '깨끗이 씻어나온 GAP 사과'. 롯데마트 제공

가공식품·생활용품 선물세트는 카드 할인 혜택으로 가격 부담을 낮췄다. 추석 사전예약 완판을 기록한 '청정원 스페셜 L10호'는 40% 할인해 3만3480원에 판매하고, 'CJ 특별한 선택 E-1호'는 30% 저렴한 2만5900원에 내놓는다. 이 밖에도 '스타벅스 드립백 선물세트'는 2만4800원, '사미헌 소불고기 선물세트'는 3만9800원에 제공하며 '엘지 보타닉 퍼퓸에디션 SR호'는 할인가 1만 7400원에, '아모레퍼시픽 다온 3호'는 2만 9900원에 선보인다.

온라인 채널 롯데마트 제타에서도 300여종의 가성비 세트를 준비했다. 대표적으로 'GAP 사과, 배(情)'와 'GAP 청도 반건시'를 최종 혜택가 4만9900원에 판매하고, '동원 스페셜 2호'는 카드 할인 30%를 적용해 1만9950원에, 'CJ 스팸복합 S호'는 엘포인트 회원에게 40% 할인해 3만9900원에 내놓는다. 이 밖에도 'K자개 핸드케어 세트'는 2만900원에 1+1 혜택을 제공하고, 겨울철 보습에 탁월한 '피지오겔 DMT크림로션기획세트'는 할인가 4만8930원에 만나볼 수 있다.





롯데마트 제타의 사전예약은 오는 23일까지 진행된다. 다음 달 1일부터 4일까지 원하는 날짜는 물론, 일반 제타 배송과 동일하게 수령 시간대까지 선택할 수 있다. 오프라인과 동일한 가격으로 380여가지의 상품을 운영하며, 제타에서는 10만원 이상 결제 시 10% 할인, 30만원 이상 결제 시 15% 할인 혜택을 받을 수 있다. 더불어 제타 첫 구매 고객에게는 최대 1만원 한도로 20% 할인도 추가 제공한다.





김흥순 기자

