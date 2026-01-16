본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

롯데 긴축 직격탄…계열사 광고 줄어든 대홍기획 '흔들'

이민지기자

입력2026.01.16 10:50

수정2026.01.16 11:00

시계아이콘01분 08초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

자회사 합병 등 고정비 절감 지속
내부 광고 물량 축소에 매출 감소

롯데그룹이 유동성 관리 기조를 강화하면서 대홍기획이 직격탄을 맞았다. 그룹내 광고를 맡아온 대홍기획은 계열사 물량이 대폭 줄면서 강도높은 재무고조 개선 작업에 나섰다.


16일 유통업계에 따르면 지난해 3분기까지 대홍기획의 매출액은 2057억원으로 지난해 3분기(2116억원)보다 감소했다. 이 기간 순손실은 18억원에서 55억원으로 불어났다. 2023년부터 매출과 수익성이 계속 뒷걸음질 중이다.

롯데 긴축 직격탄…계열사 광고 줄어든 대홍기획 '흔들'
AD


통상 대기업 계열 광고대회사는 그룹내 광고 물량을 기반으로 안정적인 실적을 유지하지만, 그룹 전반의 비용 조정 기조 속에서 내부 광고 집행이 줄어들며 수익 구조에도 부담이 가중된 것으로 파악된다. 대홍기획은 롯데지주가 지분 68.7%를 보유했다. 롯데그룹은 주력 계열사인 롯데케미칼의 실적 부진이 이어진 데다, 유통 부문 역시 소비 둔화 영향으로 회복이 지연되면서 최근 수년간 유동성 우려가 나왔다.


실제 대홍기획의 특수관계자 거래 내역을 보면, 롯데 계열사로부터 발생한 광고 매출은 2023년 1476억원에서 2024년 1299억원으로 감소했다. 계열사와의 거래에서 매출은 대홍기획이 계열사에 제공한 광고, 마케팅 용역의 대가다. 이 수치가 줄었다는 것은 그룹 내부 광고 집행 규모 자체가 축소됐다는 의미다.


롯데 긴축 직격탄…계열사 광고 줄어든 대홍기획 '흔들'

특수관계자 거래에서 매출채권이 감소한 점도 주목할 대목이다. 2024년 말 기준 대홍기획의 계열사 대상 매출채권은 4386억원으로, 전년 말 약 6000억원 대비 감소했다. 매출채권 감소는 회수액이 늘었다기보다는 광고 집행 규모 자체가 줄어들면서 새로 발생하는 매출채권이 감소한 영향이 컸던 것으로 풀이된다. 지난해 특수관계자 매입액은 약 89억원에 불과했다.


수익성 악화는 배당 축소로도 이어졌다. 대홍기획의 주당 배당금은 2023년 98만원에서 2024년 32만4000원으로 줄었고, 총 배당금도 40억원에서 14억원으로 감소했다. 이에 따라 최대 주주인 롯데지주가 확보한 배당 현금 역시 크게 줄었을 것으로 보인다.


롯데 긴축 직격탄…계열사 광고 줄어든 대홍기획 '흔들' 대홍기획의 롯데그룹 기업 PR 캠페인.

이 때문에 대홍기획은 최근 100% 자회사인 스푼(옛 엠허브)의 사옥을 대홍기획 본사와 같은 서울역 인근으로 이전했다. 스푼은 디지털 콘텐츠 제작과 미디어 솔루션을 담당하는 대홍기획의 자회사다. 지난해 6월 김덕희 대홍기획 대표가 스푼 대표를 겸직하는 체제를 구축한 이후 사옥을 통합한 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그동안 대홍기획은 재무구조를 개선하는 작업을 단계적으로 추진해왔다. 2023년에는 디지털 광고회사 모비쟆미디어를 스푼과 합병했고, 지난해에는 디지털 마케팅사 스틱인터랙티브를 스푼에 흡수합병하는 구조조정도 단행했다. 합병 당시 모비쟆미디어와 스틱인터랙티브 모두 적자를 기록하고 있었다. 모비쟆미디어는 2023년 4월 합병 시점까지 영업손실 2억6000만원, 스틱인터랙티브는 2024년 상반기까지 영업손실 2억6000만원을 냈다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기