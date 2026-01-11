전남 남부권 폭설에 '비상'…해남·완도 총력 제설 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해남 평균 7.8㎝·산이면 14.8㎝ 적설

재난안전대책본부 2단계 발령

완도 강풍·폭설 이중고…주민 불편 가중

전남 남부권에 폭설이 쏟아지면서 전남 해남군과 완도군이 비상 대응 체제에 돌입해 제설 작업과 주민 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.

11일 해남군에 따르면 전날 밤부터 내린 눈으로 이날 오전 11시 기준 군 평균 누적 적설량은 7.8㎝를 기록했다. 지역별로는 산이면 14.8㎝, 화원면 12㎝, 마산면 11㎝ 등 일부 지역에 많은 눈이 쌓였다.

해남군청 직원들이 휴일까지 반납하고 군민들의 안전을 위해 제설 작업을 하고 있다. 해남군 제공

해남군은 이날 오전 10시 50분 재난대책본부 비상 2단계를 발령하고 전 실과소와 읍·면 공무원의 2분의 1이 참여하는 비상근무 체계를 가동했다. 군은 앞서 10일 자정 비상 1단계를 발령한 데 이어, 11일 오전 4시 30분부터 읍·면 공무원과 도로보수팀 등 54명을 투입해 본격적인 제설 작업에 나섰다.

현재 주요 간선도로와 읍·면 도로에 대한 제설 작업은 대부분 마무리된 상태로, 교통 통행은 비교적 원활하게 유지되고 있다.

군은 지난해 제설 지연이 발생했던 국도 77호선과 국지도 49호선 경계 구간(화원 구지∼산이 달도)에 추가로 임차한 15t 제설 차량을 집중적으로 배치해 초기 대응 시간을 크게 단축했다. 이 구간은 제설 공백 없이 차량 통행이 이뤄지고 있다. 또 제설 차량 접근이 어려운 급경사 구간인 갈두재, 오심재, 뚜드럭재 등에는 원격 제어 방식의 염수 분사 장치를 가동해 신속히 대응하고 있다.

읍·면별로 배부한 25㎏ 제설제를 활용한 마을 단위 자율 제설 활동도 병행 추진 중이다. 해남읍 코아루 아파트와 한듬어린이집 인근 경사로에 설치된 스마트 도로 열선은 강설 시 자동 작동해 적설과 결빙을 제거하며 미끄럼 사고 예방에 효과를 보이고 있다.

전남 남부권에 폭설이 쏟아지면서 해남군과 완도군이 비상 대응 체제에 돌입했다. 해남군 제공

해남군은 해남교통 운행 정지 등 군민 안전과 직결되는 사항을 문자 메시지와 마을 방송을 통해 실시간으로 안내하고 있으며, 마을 지킴이와 지역자율방재단 등 300여 명이 마을 곳곳에서 안전 관리를 지원하고 있다.

완도군도 강풍주의보와 폭설이 동시에 겹치며 이중고를 겪고 있다. 기상청에 따르면 11일 완도 지역은 오전부터 영하 2∼3도의 기온 속에 강설이 이어지고 있으며, 습도는 75% 안팎을 기록했다.

특히 전날 강풍으로 일부 도서 지역의 여객선 운항이 전면 중단되면서 섬 주민들의 이동과 일상생활에 큰 불편이 발생했다.

지역 관계자는 "체계적인 제설 대응으로 군민 불편을 최소화하고 있다"며 "남은 강설 기간에도 긴장을 늦추지 않고 신속한 대응으로 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.





기상청은 12일 오전까지 영하권의 강추위가 이어질 것으로 전망했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

