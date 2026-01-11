"여대생 터치룸" 낯 뜨거운 강남 전단지 일당 338명 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일부는 과거 적발된 재범

경찰이 5개월여 동안 성매매·의약품·채권추심 등을 광고하는 불법 전단지 집중단속을 벌여 총 338명을 적발했다.

11일 서울경찰청은 지난해 7월 21일부터 12월 31일까지 불법 전단지 제작·배포에 관여한 중개업자(브로커)와 인쇄업자, 업소 관계자 등을 검거해 유통의 연결고리를 끊었다고 밝혔다.

서울청 풍속범죄수사팀은 강남구 번화가에 전단을 뿌린 7명을 포함해 모두 15명을 검거했다. 압수된 전단 45만여장에는 '여대생 터치룸', '만지지 못하면 손님이 아니다' 등과 같은 문구가 적혔다.

경찰은 2024년 강남구에서 대대적 단속을 벌여 사라졌던 불법 전단지가 지난해 7월부터 다시 뿌려지고 있다는 사실을 파악하고 재단속에 나섰다. 적발된 배포자들은 2024년 단속 당시에도 검거됐던 이들로 조사됐다.

강남구청에 따르면 지난해 단속 이후 불법 전단지 수거량은 4만1000장으로 전년 같은 기간(6만6000장) 대비 38.2％ 줄었다.

경찰은 지난해 9월 청량리역 역사에서 성 기능 개선 의약품 전단을 뿌린 배포자를 추적해 총책과 판매책, 인쇄업자 2명을 검거하기도 했다. 같은 해 11월에는 사회관계망서비스(SNS)에서 선정적 전단 제작을 알선한 브로커와 인쇄업자가 덜미를 잡혔다.

일선 경찰서와 기동수사대도 전단 배포자 7명을 현장에서 검거했다. 가로등과 전봇대 등에 광고물을 붙인 316명에 대해서도 범칙금을 부과하거나 즉결심판을 청구했다.





또한 경찰은 인쇄협회·조합 등에 불법 전단지 제작 근절에 협조해달라는 서한을 보냈고 광고에 이용된 전화번호 1057건을 차단했다. 불법 전단지 관련 법정형이 높지 않아 재발하는 경향이 있는 만큼 앞으로도 단속 활동을 펼칠 방침이다.

강남 일대에 뿌려진 불법 전단지. 서울경찰청 제공

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

