금감원, 쿠팡페이도 검사전환…파이낸셜도 12일부터

쿠팡-쿠팡페이 송수신 과정

신용정보법·전금법 위반 본다

'고금리 대출' 파이낸셜도 검사

금융감독원이 쿠팡 자회사 쿠팡페이 검사에 착수한다. 쿠팡파이낸셜 검사도 시작한다. 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사태 관련 정부 압박 수위가 높아지는 가운데 금감원도 쿠팡의 금융 계열사 검사 수위를 높이고 있다.

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

11일 금융당국에 따르면 금감원은 쿠팡페이 현장점검을 마치고 다음 날부터 검사에 돌입한다.

금감원은 지난해 11월 쿠팡에서 3300만건이 넘는 개인정보가 유출된 데 따라 '원아이디 ·원클릭' 구조로 연결된 자회사 쿠팡페이에서 결제 정보가 함께 유출됐는지 살펴왔다.

쿠팡페이가 현장점검 초기에 요청한 자료도 제출하지 않아 구체적인 내용을 확인하지 못한 것으로 전해졌다.

쿠팡페이 측은 모회사 쿠팡이 미국 기업이라 내부 절차에 시간이 걸린다는 입장인 걸로 알려졌다.

이에 금감원은 검사로 전환했다. 전자금융업자인 쿠팡페이는 전자금융거래법상 금감원 검사 대상이다. 검사나 자료 제출 등을 거부·방해·기피할 경우 과태료 등 제재가 가능하다.

다만 금감원은 현재까지 결제정보 유출 가능성은 작다고 판단하는 것으로 보인다.

이에 따라 금감원은 결제정보 유출 여부를 추가 확인하는 동시에 쿠팡-쿠팡페이 간 정보 송·수신 과정에서 신용정보법과 전자금융거래법 등을 어겼는지를 집중적으로 들여다볼 계획이다.

전자상거래업체인 쿠팡은 쿠팡페이와는 취급할 수 있는 정보가 다르고 정보 공유시 법적 근거가 필요하다.

금감원은 지난달 말 민관 합동조사단에 합류하면서 금융회사가 아닌 쿠팡의 정보도 들여다볼 수 있게 됐다.

이찬진 금융감독원장도 최근 기자들과 만나 "쿠팡에서 쿠팡페이로 오는 정보와 쿠팡페이에서 쿠팡으로 가는 부분을 크로스 체크하는 형태로 보고 있다"고 했다.

금감원은 지난 7일 쿠팡 계열사 쿠팡파이낸셜에도 검사 사전 통지서를 발송하고 다음 날부터 검사에 착수한다.

최대 연 18.9% 금리의 '판매자 성장 대출'이 검사 대상이다.





금감원은 금리 산정 적정성과 대출금 취급·상환 규정 등에서 금융소비자보호법 위반 정황을 파악한 것으로 알려졌다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

