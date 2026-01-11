양구군, 국내 최초 민통선 식수원으로 더 안전한 수돗물 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양구읍 일부 지역 시범 급수

상반기 내 전 지역 확대

강원도 양구군은 이달부터 양구읍 중심지 일대에 민간인 출입통제선(민통선) 내 식수전용저수지에서 취수한 수돗물 공급을 시작했다.

양구군청 전경. 양구군 제공

이번 통합상수도 전환은 기존에 통합상수도 수돗물을 공급받아 온 지역에 더해, 그동안 전환이 이뤄지지 않았던 양구읍 내 인구 밀집 지역으로 공급 범위를 확대하는 것이다. 이번 전환을 통해 상2리, 상4리, 중1·2리, 하2리, 하4리 등 양구읍 내 주요 주거지역에 통합상수도 수돗물이 공급된다.

양구군 통합상수도는 민통선 내에 위치한 식수전용저수지(비아댐)에서 원수를 취수해 동면 통합정수장에서 정수 처리한 뒤, 양구읍과 국토정중앙면, 동면 상수도 급수구역 주민들에게 수돗물을 공급하는 체계다.

그동안 양구군은 양구읍 상수도 취수원인 서천 하천수가 수질오염에 노출될 우려가 있고, 가뭄 발생 시 취수량이 감소하는 문제를 해결하기 위해 식수전용저수지 건설과 통합상수도 전환을 장기 과제로 추진해 왔다.

이에 따라 2016년 7월 동면 통합정수장을 준공하고, 2021년 7월 민통선 내에 식수전용저수지를 완공했으며, 2022년 1월부터 식수전용저수지에서 취수를 시작해 동면 주민들에게 급수를 시작하여 2024년 8월에는 국토정중앙면 상수도 급수구역의 통합상수도 전환을 완료했다.

이번 양구읍 통합상수도 전환은 송수관로 계통의 미비점을 보완하고 시설 개선을 완료한 데 따른 것으로, 기존 일부 지역에 한정됐던 통합상수도 공급을 인구가 많은 양구읍 중심 지역까지 확대한다는 점에서 의미가 크다. 양구군은 일부 급수구역을 대상으로 시범 급수를 실시한 뒤 단계적으로 공급 범위를 확대해 나갈 계획이다.

김춘호 상하수도사업소장은 "양구군 통합상수도의 취수원은 전국 최초로 민통선 내에 건설된 식수전용저수지로, 주변에 오염원이 없어 수질 안전성이 매우 뛰어나다"며 "이러한 여건을 바탕으로 전국 최고 수준의 수질을 갖춘 수돗물이라고 자부한다"고 말했다.





이어 "급수 인구가 가장 많은 양구읍 일부 지역을 시작으로, 올해 상반기 내 양구읍 전 상수도 급수구역에 깨끗하고 안전한 통합상수도 수돗물을 공급하겠다"고 밝혔다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

