인허가의 시간표를 바꾸다…상주시, 건축행정 국가 평가서 ‘두각’

국토부 건축행정평가 우수상

시민체감 행정 혁신 성과 공식 인정

상주시가 2025년 국토교통부 주관 건축 행정평가에서 우수상을 받으며, 건축 인허가 행정의 질적 도약을 이뤄냈다는 평가를 받았다.

행정의 속도와 안전, 그리고 시민 신뢰를 동시에 끌어올린 점이 국가 평가에서 공식적으로 확인된 셈이다.

상주시 청사 권병건 기자

건축 행정평가는 매년 전국 246개 지방자치단체를 대상으로 건축 행정 전반의 역량을 종합 진단하는 제도다. 인허가 절차의 합리성과 처리 효율성, 건축물 안전관리 체계, 유지관리의 적정성 등이 주요 평가 항목으로, 단순한 처리 건수보다 행정의 완성도와 시민 체감도가 핵심 기준이 된다.

이번 평가에서 상주시는 시민 중심의 건축 행정 운영을 통해 높은 점수를 받았다. 사전 협의 강화와 업무 표준화를 통해 인허가 절차의 예측 가능성을 높였고, 현장 중심의 안전 점검과 사후 관리 체계를 촘촘히 구축해 공공 안전을 실질적으로 강화했다는 점이 주목받았다. 특히 건축 관련 민원의 처리 속도와 일관성이 크게 개선되며, 행정 신뢰도를 끌어올린 점이 우수상 수상의 배경으로 꼽힌다.

상주시는 그동안 건축 행정의 전문성을 높이기 위해 담당 인력의 역량 강화와 내부 시스템 정비를 병행해 왔다. 형식적 행정에서 벗어나 시민이 실제로 체감할 수 있는 서비스 개선에 초점을 맞추며, '빠른 인허가'와 '안전한 건축환경'을 동시에 구현하는 데 행정력을 집중해 왔다는 설명이다.

상주시 관계자는 "이번 수상은 건축 행정 전 직원의 지속적인 노력과 시민들의 협조가 함께 만든 결과"라며 "앞으로도 신속성과 안전성을 겸비한 건축 행정을 통해 시민이 신뢰할 수 있는 행정 서비스를 꾸준히 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





이번 국토부 우수상 수상은 상주시가 건축 행정을 단순한 인허가 업무가 아닌, 도시 경쟁력과 시민 삶의 질을 높이는 핵심 행정으로 끌어올리고 있음을 보여주는 상징적 성과로 평가된다.





