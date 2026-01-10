행안부, 한파 위기경보 '주의' 격상…비상대응체계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정안전부는 10일 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효되면서 오후 3시를 기해 한파 재난 위기경보 수준을 관심에서 '주위'로 격상했다.

행안부는 전국 183개 특보 구역 중 118개 구역에 한파 특보가 발표됨에 따른 선제 대응을 위한 조치라고 설명했다.

한파 특보가 발효된 118개 구역 중 한파 경보는 12곳, 한파주의보는 106곳이다.

정부는 한파재난 위기경보가 '주의' 단계로 격상됨에 따라 피해 최소화를 위해 소방·경찰·지방정부 등 관계기관과 협력해 비상대응체계를 긴급 강화한다.

행안부를 중심으로 비상근무를 실시하며 유사시를 대비해 중앙·지방정부 모두 상황관리체계를 강화한다. 노동부 등 중앙부처도 소관 업무에 대해 비상근무체계로 전환한다.

복지부의 경우 한파 취약자 대상 맞춤형 밀착관리를 진행한다. 또한 한파 쉼터를 휴일·야간시간까지 연장 운영할 것을 권고하고, 응급대피소도 지정 운영해 한파로 인한 인명피해 최소화에 만전을 기할 방침이다.





윤호중 행안부 장관은 "국민 여러분께서는 기상정보를 수시로 확인하고, 외출 시에는 체온 유지를 위해 방한용품을 착용하는 등 국민행동요령을 준수해 주시기 바란다"고 당부했다.





