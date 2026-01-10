김민석 총리, 유승민 총리 제안설 부인 "대선 협력 요청한 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대선 당시 접촉은 사실…도와달란 취지였다"

"나도 대통령도 총리직 제안한 적 없어"

김민석 국무총리가 유승민 전 국민의힘 의원에게 국무총리직을 제안했다는 주장에 대해 강하게 부인했다. 김 총리는 자신과 이재명 대통령 모두 해당 제안을 한 사실이 없다고 선을 그었다.

연합뉴스

김 총리는 9일 공개된 KBC '신년 특별대담'에 출연해 지난해 대통령 선거 당시 상황을 설명하며 이같이 밝혔다. 그는 당시 보수 진영 인사들과의 접촉과 영입을 총괄하는 역할을 맡고 있었다고 전제했다.

김 총리는 대선 국면에서 유 전 의원에게 연락을 시도한 사실 자체는 인정했다. 그는 "당시 유 전 의원도 대선에서 도와주시면 좋겠다(고 생각했다). 주변에서도 그럴 가능성이 있다는 말씀을 들어서 실제로 전화와 문자를 드렸던 것은 사실"이라고 말했다. 다만 그 과정에서 유 전 의원과 직접적인 소통은 이뤄지지 않았다고 설명했다.

이어 "그런데 유 전 의원과 연락이 안 됐다"며, 이 같은 상황을 당시 대선 후보였던 이재명 대통령에게 보고했다고 전했다. 김 총리는 "대통령께서 그 직후에 유 전 의원에게 문자를 한 번 드린 것도 알고 있다"면서도, 이는 어디까지나 선거 협조를 요청하는 차원이었을 뿐 총리직 제안과는 무관하다고 강조했다.

앞서 유 전 의원은 대선 과정에서 이 대통령 측으로부터 국무총리직을 제안받았으나 이를 거절했다고 공개적으로 밝힌 바 있다. 유 전 의원은 지난 1일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(지난해) 2월 민주당 모 의원이 '이재명 대표가 집권하면 국무총리를 맡아달라고 전달하라 했다'고 저한테 얘기했다"고 말했다. 이어 "바로 그 자리에서 '그럴 생각이 전혀 없다. 이 대표에게 전해라'라고 얘기했다"고 주장했다.

이에 대해 김 총리는 자신의 입장을 재차 분명히 했다. 그는 "제가 아는 한 그런(대선 도와 달라) 취지에서 말씀을 드렸고, 저나 대통령께서 직접 총리직을 제안했거나 한 바는 없다"는 것이다.





유 전 의원의 발언을 둘러싼 여권의 반응도 나왔다. 앞서 김병주 더불어민주당 의원은 해당 주장에 대해 강하게 비판하며 "정치에도 상도의가 있다"고 지적했다. 그는 "정치는 통합을 지향해야 한다"며, 협치 시도를 정치적 과시로 활용하는 것은 부적절하다고 했다.





