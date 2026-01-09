작년 전세계 휴머노이드 로봇 출하량 1만3000대…중국이 주도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美업체 앞서가는 中

지난해 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량이 약 1만3000대를 기록한 가운데 중국 업체들이 글로벌 시장을 주도한 것으로 나타났다.

8일(현지시간) 블룸버그 통신은 시장조사업체 옴디아를 인용해 중국 업체들이 휴머노이드 로봇 출하량에서 압도적인 점유율을 보이며 테슬라 등 미국 업체들을 앞서나가고 있다고 보도했다.

중국 유니트리의 권투하는 휴머노이드 로봇. 신화 연합뉴스

옴디아에 따르면 중국의 휴머노이드 로봇 스타트업 애지봇(Agibot)은 지난해 출하량이 5168대로 1위를 차지했다. 이어 유니트리(Unitree), 유비테크(UBTECH) 등 중국의 경쟁 업체들이 그 뒤를 이었다. 옴디아는 "중국 업체들이 (휴머노이드 로봇의) 대규모 생산에서 기준을 설정하고 있다"고 평가했다.

가격 경쟁력 또한 중국 업체들의 강점이다. 유니트리의 기본 모델 가격은 6000달러(약 870만원), 애지봇의 축소형 버전 가격은 약 1만4000달러(약 2000만원)다. 반면 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 아직 본격적인 양산 단계에 이르지 않은 자사 휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 가격대를 2만~3만달러(약 3000만~4400만원)로 제시한 바 있다.

애지봇과 유니트리 등은 중국의 '로봇 굴기'를 상징하는 기업들로 평가된다. 특히 유니트리는 지난해 중국 국영 CCTV의 춘제(음력설) 갈라쇼에서 춤추는 휴머노이드 로봇들로 중국인들을 사로잡으며, 휴머노이드 로봇 개발과 투자 열기를 촉발한 것으로 전해졌다.





한편 블룸버그는 현재 중국 내 휴머노이드 로봇 관련 기업 수가 150곳을 넘어서며, 일부 정책입안자들 사이에서는 시장 과열과 거품 가능성을 경고하는 목소리도 나오고 있다고 전했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

