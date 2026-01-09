건설경기 한파 속에서도, 울산은 남의 나라 얘기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산시, 건설경기 침체 속 지역 하도급률 35% 달성



지역 하도급 금액도 2조 2000억원 돌파 ‘역대 최대’

건설경기 침체가 전국을 덮쳤지만, 울산만큼은 달랐다.

울산시는 장기화한 건설경기 침체로 어려움을 겪고 있는 지역 건설업체에 대한 지원에 나선 결과 지난해 지역 하도급률이 당초 목표인 35%를 달성했다고 전했다.

이에 따라 2025년 지역 건설공사 하도급 금액은 전년보다 7019억원(약 46%) 증가한 2조 2158억원으로 집계돼 역대 최대 규모를 기록했다.

시는 지난해 1월 '지역 건설산업 하도급률 확대를 통한 일자리 창출'을 정책 이상(비전)으로 설정하고 ▲지역 민간공사 참여 확대 ▲지역 건설업 활성화 참여 제도 시행 ▲공정한 건설시장 질서 확립 ▲건설산업 활력 기반 조성 등 4개 분야 20개 실천 과제를 추진해 왔다.

첫째, 지역 민간공사 참여 확대를 지원했다.

내수 회복 지연과 건설시장 불확실성이 이어지는 가운데서도 울산시는 지역 건설사의 민간공사 참여 확대에 행정 역량을 집중했다.

한국석유공사 등 9개 공공기관과 삼성물산 등 14개 대형 건설사와 업무협약을 체결하고, 현대건설 등 13개 대형 건설사 본사를 직접 방문하는 등 현장 중심의 영업 활동을 전개했다.

이 과정에서 민·관 협력을 통해 모두 90개 건설 현장을 찾아가 지역 업체의 하도급 입찰 참여 기회를 넓혔으며, 대형 건설사의 협력업체 등록 확대와 등록 기준 완화도 지속적으로 요청했다.

특히 지난해 10월 열린 '대형 건설사와 지역 업체 만남의 날' 행사에서는 297건의 매칭 상담이 이뤄졌고, 이 가운데 26개 지역 건설업체가 대형 건설사 협력업체로 선정되는 성과도 거뒀다.

둘째, 지역 건설업 활성화를 위해 참여 제도를 시행했다.

울산시는 '하도급대금 지급보증서 발급 수수료 지원 사업'을 통해 공동주택 7개 현장, 하도급 계약금액 476억원에 대해 2000여만원을 지원하는 등 지역 업체의 참여 기반도 강화했다.

셋째, 공정한 건설시장 질서 확립과 건설산업 활력 기반 조성에 심혈을 기울였다.

공동주택 등 민간 건설공사 44개 현장을 대상으로 하도급 실태 조사를 실시해 법령 위반 사항에 대해서는 등록 기관에 행정 처분을 의뢰하는 등 공정한 건설시장 질서 확립에도 나섰다.

이와 함께 지역건설 업체의 안전진단과 기업 신용평가 지원을 강화하고, 대형 건설사 협력업체 등록을 돕기 위해 대한전문건설협회에 보조금 1000만원을 교부해 27개 업체를 대상으로 맞춤형 컨설팅을 진행했다.

또 건설업 관계자 120여명이 참석한 직무 역량 강화 교육을 열어 건설산업기본법 해설과 건설산업종합정보망 활용 방안을 안내했다.

울산시는 2026년 정부 사회간접자본(SOC) 예산 축소와 금리·환율 변동성 확대, 원자재 가격 상승, 대형 프로젝트 종료 등으로 지역 건설 경기가 위축될 것으로 보고 있다.

이에 시는 2026년 지역 하도급률 37% 목표 달성을 위해 기존의 분야별 실천 과제를 전면 재정비하고 신규 과제 2개를 도입, 모두 22개 세부 실천 과제로 확대·개편해 2026년 지역 하도급률 제고에 나선다는 계획이다.





AD

시 관계자는 "앞으로도 지역 건설업체의 경쟁력 강화와 참여 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"라며 "지역 경제 활성화와 안정적인 건설산업 환경 조성에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

울산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>